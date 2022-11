Δένδιας για Λιβύη - Τουρκία: Ε, δεν γίνεται να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε....

Πολιτική

Πολλαπλά μηνύματα με αποδέκτες και εντός Ελλάδας στέλνει ο ΥΠΕΞ, στον απόηχο του διπλωματικού επεισοδίου, λόγω και του "εναγκαλισμού" της Άγκυρας με την "μεταβατική κυβέρνηση" της Λιβύης.



Η τοποθέτηση των Ηνωμένων Εθνών, ότι η λιβυκή κυβέρνηση δεν είναι εξουσιοδοτημένη να υπογράφει συμφωνίες, προήλθε από την Ελλάδα, αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα», λίγες ώρες μετά την απόφασή του να μην αποβιβασθεί στην Τρίπολη της Λιβύης και να συνεχίσει το ταξίδι στη Βεγγάζη.

«Εργασθήκαμε πάρα πολύ στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για να έρθει αυτό», προσθέτει χαρακτηριστικά και σημειώνει ότι ο πρόεδρος του Λιβυκού Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ Μένφι ζήτησε την επίσκεψη στην Τρίπολη και «συμφωνήσαμε σαν προσωπική παραχώρηση σε αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν επίσημες επαφές ή επαφές με την προσωρινή κυβέρνηση».

«Θα πηγαίναμε, θα τον βλέπαμε, θα φεύγαμε», επισημαίνει ο κ. Δένδιας και προσθέτει πως το ότι εμφανίστηκε η υπουργός Εξωτερικών «σημαίνει ότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία».

Ερωτηθείς σχετικά, αναφέρει πως άλλες ξένες κυβερνήσεις μιλάνε με την κυβέρνηση της Τρίπολης, «αλλά το θέμα είναι ότι για όλους ισχύει ότι έχει περιορισμένη εντολή, δεν μπορεί δηλαδή να υπογράφει συμφωνίες, αλλά τολμώ να πω και περιορισμένη χρησιμότητα». Ακόμη, «αυτές οι κυβερνήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν τη δική μας πραγματικότητα, που είναι το δεύτερο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε», τονίζει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ακόμη, ότι και η Αίγυπτος δεν θέλει «ουσιαστικές επαφές» με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

«Λένε ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να κάνει εκλογές. Και όχι μόνο δεν κάνει εκλογές, υφαρπάζει την παραμονή της εκμεταλλευόμενη κατά το δοκούν τους πόρους της Λιβύης και υπογράφει και με τους Τούρκους. Ε, δεν γίνεται», λέει ο Υπουργός Εξωτερικών προσθέτοντας ότι «οι σχέσεις μας με τη Λιβύη θα παραμείνουν ως έχουν, από τη δική μας πλευρά».

«Θα προσπαθήσουμε - και αυτός ήταν ο σκοπός της επίσκεψης - να διατηρήσουμε μία ισχυρή σχέση με την Ανατολική Λιβύη, άρα και με το Κοινοβούλιο, και άρα, στην πραγματικότητα, με ένα Σώμα που δίνει δύναμη στη θέση μας ενάντια στην αποδοχή και σύναψη παράνομων κειμένων με τους Τούρκους». Από την άλλη «με τις μικρές μας δυνατότητες, γιατί θυμίζω ότι είναι μικρές οι δυνατότητές μας σε σχέση με τους άλλους, αφού θέλουμε χωρίς χρήματα και χωρίς στρατό να έχουμε επιρροή, να εμποδίσουμε την επέκταση των συμβατικών κατανοήσεων με την Τουρκία».

Αναφορικά με τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ, και το στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι «ήταν απολύτως στη γραμμή που εμείς θα θέλαμε να είναι».

«Τόνισαν ότι η τουρκική παρουσία είναι επιζήμια και απαράδεκτη. Είχε σημασία να δούμε τον Σάλεχ και τον Χάφταρ, γιατί είχαν πάει στην Τουρκία. Τους είδε ο ίδιος ο Ερντογάν, είδε και τους Λίβυους βουλευτές ο Ερντογάν, γι΄ αυτό πήγα και στο Κοινοβούλιο και τους εξήγησα τις θέσεις μας», είπε ο κ. Δένδιας υπογραμμίζοντας πως η διεξαγωγή των εκλογών στη Λιβύη «έχει πάει πολύ πίσω και γι' αυτό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε».

