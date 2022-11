Πολιτική

Λιβύη: Επιστολή διαμαρτυρίας στην ΕΥΕΔ για τον Νίκο Δένδια

Επιστολή από την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Λιβύης έλαβε η Ευρωπαϊκής Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έστειλε η έκπτωτη, υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης, για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Ν. Δένδια και το διπλωματικό επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 17 Νοεμβρίου στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην επιστολή αυτή, η οποία έχει τη μορφή της ρηματικής διακοίνωσης, η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Τρίπολης (έχει λήξει η θητεία της εδώ και περίπου έναν χρόνο) εμφανίζεται επικριτική για τη στάση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος αρνήθηκε να κατέβει από το αεροπλάνο για να συναντήσει την υπουργό Εξωτερικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης, Νάιλα Μανγκούς και εκφράζει την έκπληξή της για τη συμπεριφορά αυτή από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ. Εκφράζει επίσης την άποψη ότι ενέργειες σαν κι αυτές δεν βοηθούν στην επανένωση της Λιβύης, αλλά εντείνουν το διχασμό και είναι αντίθετες προς τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας.

Στο Μαυροβούνιο ο Νίκος Δένδιας

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ντρίταν Αμπάζοβιτς (Dritan Abazovic) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της 18ης Συνόδου Κορυφής του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, τα θέματα ενέργειας και συνδεσιμότητας, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και οι συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

