Τουρκία: σύλληψη δημοσιογράφου για “παραπληροφόρηση”

Η ανάρτηση του Τούτκου δημοσιογράφου που τον έστειλε στη φυλακή.

Δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη ενός δημοσιογράφου στη νοτιοανατολική Τουρκία με την κατηγορία ότι διέδιδε «παραπληροφόρηση», δήλωσε σήμερα ο συνήγορός του, μια σύλληψη που σηματοδοτεί την πρώτη προφυλάκιση βάσει ενός νέου νόμου για τον οποίο επικριτές του λένε πως απειλεί την ελευθερία του λόγου.

Η σύλληψη έγινε δύο μήνες αφού το κοινοβούλιο υιοθέτησε τη νομοθεσία, για την οποία το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ισχυρίζεται πως θα προστατεύσει το κοινό. Επικριτές λένε πως οι αρχές μπορεί να καταχρασθούν το νόμο για να φιμώσουν τους διαφωνούντες.Ο Σινάν Αϊγκιούλ, δημοσιογράφος στην επαρχία Μπιτλίς όπου ζουν κυρίως Κούρδοι, συνελήφθη νωρίς χθες, Τετάρτη, αφού έγραψε στο Twitter πως ένα 14χρονο κορίτσι φέρεται να κακοποιήθηκε σεξουαλικά από άνδρες στους οποίους περιλαμβάνονταν αστυνομικοί και στρατιώτες. Αργότερα απέσυρε την ανάρτηση.

Σε σειρά μηνυμάτων του στο Twitter, ο Αϊγκιούλ ανέφερε πως, αφού είχε κάνει την ανάρτηση για το περιστατικό, ο τοπικός κυβερνήτης του είπε ότι η εν λόγω ιστορία δεν είναι αληθινή.Ο Αϊγκιούλ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων της Μπιτλίς, ζήτησε συγγνώμη επειδή δημοσιοποίησε την ιστορία χωρίς να την έχει προηγουμένως επιβεβαιώσει με τις αρχές.Αργότερα χθες, τοπικό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη του Αϊγκιούλ ενόψει της δίκης του, αποφαινόμενο ότι οι ενέργειές του θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε φόβο και πανικό μεταξύ του κοινού και θα μπορούσαν να διαταράξουν την ειρήνη στη χώρα, δεδομένου του μεγέθους του ακροατηρίου του, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.Στη δήλωσή του προς το δικαστήριο, ο Αϊγκιούλ ανέφερε πως διόρθωσε το λάθος του αφού μίλησε με τις αρχές, διέγραψε το αρχικό μήνυμά του στο Twitter και δεν είχε την πρόθεση να διαπράξει ένα αδίκημα.

Ο συνήγορος του Αϊγκιούλ, ο Ντιγιάρ Οράκ, δήλωσε πως η προφυλάκιση του πελάτη του ήταν παράνομη.«Η εφαρμογή της νομοθεσίας..., η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά καθ' όσα γνωρίζουμε, το ότι ερμηνεύθηκε μ' αυτό τον τρόπο από το δικαστικό σώμα, μας δημιουργεί ανησυχίες ότι παρόμοιες έρευνες και συλλήψεις θα αυξηθούν στο μέλλον», δήλωσε στο Ρόιτερς.Ο νόμος προβλέπει φυλάκιση έως τριών ετών για όποιον διαδίδει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Το κόμμα AKP του Ερντογάν και οι εθνικιστές σύμμαχοί του του MHP υποστηρίζουν πως ο εν λόγω νόμος έχει στόχο να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση.Ο νέος νόμος έχει δημιουργήσει ανησυχίες για περαιτέρω καταστολή των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία αφού έρευνα του Ρόιτερς έδειξε πώς η πίεση από τις αρχές και η αυτολογοκρισία έχουν μεταμορφώσει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

