“Κιβωτός του Κόσμου”: δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντώνιου και της πρεσβυτέρας

Πόρισμα - κόλαφος για τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που αφορούν τα οικονομικά στοιχεία του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας, μετά τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει για την "Κιβωτό του Κόσμου".

Πιο συγκεκριμένα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, δεσμεύτηκε η περιουσία του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας καθώς και δύο ακόμη προσώπων του οργανισμού.

Ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κ. Βουρλιώτης διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών το πόρισμα της έρευνας της Αρχής για την Κιβωτού του Κόσμου, καθώς εντοπίζονται ενδείξεις τέλεσης σοβαρών κακουργηματικών πράξεων για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβύτερα Σταματία Γεωργαντή και δύο συνεργατών τους.

Όπως προκύπτει, σε λογαριασμούς και ακίνητα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της υπεξαίρεσης και της απιστίας.

Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα της ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο που θεωρούνται ύποπτες, ενώ για αλλά δύο πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν «ύποπτα» ποσά.

Το πόρισμα έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και θα συσχετισθεί με τη δικογραφία που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης.

