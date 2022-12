Πολιτική

Μαρία Σπυράκη: Την άρση της ασυλίας της ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας

Γιατί ζητήθηκε η άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη, αλλά και της Εύας Καϊλή, για υπόθεση που δε σχετίζεται με το “Qatar Gate”. Τι δήλωσε η Σπυράκη στον ΑΝΤ1.

Σήμερα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας της κας Εύας Καϊλή, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλεγμένη με τη Νέα Δημοκρατία. Η ανακοίνωση έρχεται από επίσημη σελίδα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σχέση με τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης, και ιδίως όσον αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών.

Σπυράκη: Αποδέχομαι την άρση της ασυλίας μου δεν έχει καμιά σχέση με το Qatar Gate

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη έκανε την εξής δήλωση για το αίτημα του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα για άρση της ασυλίας της:

"Ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπής πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμένες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Δεν έχω καμία σχέση με το qatargate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση".

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης θα αποπέμψει την Σπυράκη ή θα κάνει πως δεν την γνωρίζει όπως την Καϊλή

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ότι «για άλλη μια φορά οι βελγικές αρχές δείχνουν τι σημαίνει διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και απάτης, σε αντίθεση με το αίσθημα αδικίας και τη διαρκή συγκάλυψη στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη.

Υποθέτουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει πως δεν γνωρίζει και την κα Σπυράκη, όπως την κα Καϊλή, και θα την αποπέμψει από τη ΝΔ. Οι άνθρωποι αποδεικνύονται συνεπείς μόνο στη διαφθορά και το διασυρμό της χώρας εντός και εκτός συνόρων».

ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση, ως απάντηση στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να εμπλέξει ανόμοια πράγματα για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Η υπόθεση της κυρίας Σπυράκη δεν έχει καμία σχέση με το Qatargate. Η ίδια η κυρία Σπυράκη έχει δηλώσει ότι αποδέχεται το αίτημα άρσης της ασυλίας της, προκειμένου να διαφανεί ότι πρόκειται για διοικητική διαφορά σχετικά με επίδομα πρώην συνεργάτη της και ότι η ίδια δεν έχει οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνουμε την αντιπολιτευτική απελπισία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας περιμένουμε τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.





Σπυράκη: H υπόθεση μου δεν έχει καμιά σχέση με το Qatar Gate

Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, υπογράμμισε ότι αποδέχεται άμεσα το αίτημα για άρση της ασυλίας της και μάλιστα το ζητάει και η ίδια χωρίς καν να περιμένει την απόφαση της Ολομέλειας που θα συνεδριάσει για να αποφανθεί σχετικά.

Όπως εξήγησε η κυρία Σπυράκη, το όλο θέμα αφορά πρώην συνεργάτη της, ο οποίος πήρε «επίδομα αλλοδαπής», ενώ δεν το δικαιούταν καθώς απουσίαζε από κάποιες συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Η κυρία Σπυράκη διευκρίνισε ότι τα χρήματα αυτά δεν τα πήρε η ίδια, αλλά ο συνεργάτης της και η μόνη ευθύνη που έχει είναι ότι έπρεπε να το είχε αντιληφθεί καθώς ήταν υποχρεωμένη να τον επιτηρεί.

Η κυρία Σπυράκη πρόσθεσε ότι δεν περίμενε αυτήν την εξέλιξη καθώς πρόκειται για μια απλή διοικητική παρατυπία, για την οποία ουσιαστικά υπόλογος είναι ο πρώην συνεργάτης της και σε κάθε περίπτωση τόνισε κατηγορηματικά ότι η περίπτωση της δεν έχει καμιά σχέση με αυτήν που εμπλέκεται η κυρία Καϊλη και το Qatar Gate.

