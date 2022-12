Κόσμος

Ισπανία: Επιτρέπεται η άμβλωση στις έφηβες χωρίς τη συναίνεση των γονέων

Το Κοινοβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία με το οποίο επιτρέπεται σε έφηβες ηλικίας 16-17 ετών να υποβάλλονται σε άμβλωση χωρίς τη συναίνεση των γονέων τους και, για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα, προβλέπει τη χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών (επιδοτούμενη από το κράτος) σε γυναίκες που πάσχουν από δυσμηνόρροια.

Ο νόμος καταργεί την υποχρεωτική, τριήμερη περίοδο «σκέψης» για τις γυναίκες που επιθυμούν να τερματίσουν την κύηση ενώ οι έφηβες ηλικίας 16-17 ετών δεν θα χρειάζονται πλέον τη συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους για να υποβληθούν σε άμβλωση. Αυτή ήταν μια απαίτηση που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος το 2015.Ο νόμος προβλέπει επίσης τη χορήγηση άδειας μετ’ αποδοχών στις εγκύους από την 39η εβδομάδα της κύησης, διασφαλίζει τη δωρεάν διανομή προϊόντων για την έμμηνο ρύση στους δημόσιους οργανισμούς (σχολεία, φυλακές, κέντρα υγείας κ.λπ) και χαρακτηρίζει «μορφή βίας» σε βάρος των γυναικών την παρένθετη μητρότητα, η οποία είναι παράνομη στην Ισπανία.

«Αυτή η πρόοδος μας δίνει σωματική ελευθερία και το κράτος αναγνωρίζει τα πλήρη πολιτικά δικαιώματα για πάνω από τον μισό πληθυσμό», είπε η υπουργός Ισότητας Ιρένε Μορένο στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία. Ο νόμος εγκρίθηκε με 190 ψήφους υπέρ, 154 κατά και πέντε αποχές.Ο κεντροαριστερός κυβερνητικός συνασπισμός παρουσίασε το νομοσχέδιο αυτό τον περασμένο Μάιο, με στόχο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών στις υπηρεσίες άμβλωσης αλλά και να καταργηθεί το στίγμα της εμμηνορροϊκής υγείας.Οργανώσεις κατά των αμβλώσεων και η Καθολική Εκκλησία είχαν αντιταχθεί στο νομοσχέδιο.

Η Λούρδες Μέντεθ του ακροδεξιού κόμματος Vox είπε ότι κηρύσσοντας την άμβλωση ανθρώπινο δικαίωμα ο νόμος παραβιάζει το Σύνταγμα και ανατρέπει το σύστημα αξιών της Ισπανίας. Η Σόνια Λάμας, μια εκπρόσωπος της κλινικής υγείας των γυναικών Dator, είχε δηλώσει στο πρακτορείο Reuters τον Μάιο ότι τα μέτρα είναι καλοδεχούμενα. Η αποκαλούμενη «περίοδος σκέψης» ήταν «άχρηστη», σχολίασε, δεδομένου ότι οι γυναίκες «δεν χρειάζεται να σκεφτούν κάτι για το οποίο έχουν ήδη αποφασίσει».

