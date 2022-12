Παράξενα

Η Φινλανδία “παλεύει” να μπει στο ΝΑΤΟ και ο Υπουργός Άμυνας πήρα άδεια πατρότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αντίδραση του κυβερνώντος κόμματος στο αίτημα του Υπουργού Άμυνας της χώρας, την ώρα που «μάχεται» για μια θέση στο ΝΑΤΟ.

Το κόμμα του υπουργού Άμυνας της Φινλανδίας χαιρέτισε την απόφασή του να πάρει δίμηνη άδεια πατρότητας, εν μέσω της διαδικασίας ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Στηρίζουμε με υπερηφάνεια την απόφαση του Άντι Καϊκόνεν» ανέφερε η υπουργός Οικονομικών και αρχηγός του Κεντρώου κόμματος Ανίκα Σααρίκο.

Ο Καϊκόνεν ανακοίνωσε την Τρίτη μέσω του Twitter ότι από τις 6 Ιανουαρίου θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του για δύο μήνες γιατί θέλει να ασχοληθεί με την ανατροφή του δεύτερου παιδιού του που γεννήθηκε τον Ιούλιο.

«Τα παιδιά είναι ακόμη μικρά και δεν θέλω να τα θυμάμαι μόνο από τις φωτογραφίες», εξήγησε.

Όπως και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες, είναι σύνηθες στη Φινλανδία να παίρνουν οι άνδρες άδεια πατρότητας μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Δικαιούνται άδεια 54 ημερών και σχεδόν το 80% κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, αν και συχνά δεν την χρησιμοποιούν όλη. Οι πολιτικοί ωστόσο σπανίως ζητούν άδεια πατρότητας και ο Καϊκόνεν είναι ένας από τους πρώτους. Ο πρώην πρωθυπουργός Πάαβο Λιπόνεν ήταν ο πρωτοπόρος αφού πήρε δύο φορές άδεια πατρότητας, αλλά μόνο για λίγες ημέρες.

Τα καθήκοντα του Καϊκόνεν στο υπουργείο θα αναλάβει προσωρινά ο βουλευτής του Κεντρώου κόμματος Μίκο Σαβόλα.

Η Φινλανδία και η Σουηδία εγκατέλειψαν την πολιτική ουδετερότητας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον Μάιο υπέβαλαν αίτημα ένταξης στον ΝΑΤΟ. Από τα 30 μέλη της Συμμαχίας μόνο η Ουγγαρία και η Τουρκία δεν έχουν επικυρώσει ακόμη την ένταξη, με τη δεύτερη να απαιτεί από τη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι να λάβουν σκληρότερα μέτρα εναντίον κουρδικών οργανώσεων τις οποίες θεωρεί «τρομοκρατικές».

Ειδήσεις σήμερα:

F-16: Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ – Τουρκίας

Κύπελλο Ελλάδος: Η ΑΕΚ πήρε την πρόκριση...νωρίς

Θεσσαλονίκη: 16χρονος μαχαίρωσε τη μητέρα του και αυτοτραυματίστηκε