Οικονομία

ΥΠΟΙΚ - ΠΑΜΕ: Πανό, 50ευρα, κελεμπίες και κάλαντα... από το Κατάρ (βίντεο)

"Παράσταση" διαμαρτυρίας ¨με φαντασία ως... προσκλητήριο συμμετοχής των πολιτών στα συλλαλητήρια για τον Προϋπολογισμό, έκαναν μέλη του ΠΑΜΕ

Συμβολική παρέμβαση στο υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής το ΠΑΜΕ.

Μέλη του κάλεσαν σε αγωνιστικό ξεσηκωμό σε ακρίβεια και πλειστηριασμούς, με αυξήσεις στους μισθούς.

Παράλληλα απηύθυναν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο αυριανό μεγάλο συλλαλητήριο στις 12.30 μ.μ. στο Σύνταγμα.

Εκπρόσωποι σωματείων από όλους τους κλάδους, από χώρους δουλειάς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, από συνταξιουχικές οργανώσεις, από φοιτητικούς συλλόγους έδωσαν το παρόν.

«Ήρθαμε να πούμε τα κάλαντα στο υπουργείο της ακρίβειας και της διαφήμισης των supermarket. Διότι δε μπορούμε να ζούμε με vouchers και pass, δε μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τα καλάθια της κοροϊδίας. Δε θα ζήσουμε με τα ψίχουλα, ψάχνοντας τις προσφορές από κατάστημα σε κατάστημα» τόνισαν.

«Πριν τελειώσει ο μήνας τελειώνει ο μισθός, αυξήσεις τώρα δεν γίνεται αλλιώς» και «Λαέ που σε τσακίζουν άλλαξε πορεία, να σπάσει ο τσαμπουκάς σε κάθε εργοδοσία» φώναζαν οι διαδηλωτές.

Τα κάλαντα από ...το Κατάρ

Σωματεία και εργαζόμενοι είπαν τα κάλαντα από το ...Κατάρ, γιατί όπως είπαν περιπαικτικά, τώρα προσγειώθηκε το ...αεροπλάνο γεμάτο με σακούλες με δεσμίδες από 50ευρα.

Καλήν εσπέρα εργατιά μ’ αυξήσεις στο μισθό σας, ρεύμα φθηνό και θέρμανση να 'χει το σπιτικό σας.

Από το Κατάρ μας ήρθανε σεΐχηδες με φόρα, Ρονάλντο - Μέσι και Εμπαμπέ, κι η Εύα μες στα δώρα.

Σε εμάς δε φτάνουν τα λεφτά, ο μήνας δε μας βγάζει, βενζίνη στο ρεζερβουάρ το βάουτσερ δε βάζει.

Ο Άδωνις Promotion, τα ίδια και τα ίδια, μας λέει να χορτάσουμε, με καπαμά @ρχ@δ@@

Καλάθι του νοικοκυριού με ψέμα δε γεμίζει, υγεία, ρεύμα, φαγητό, χρυσάφι θα κοστίζει.

Στα ύψη ο πληθωρισμός, αδειάζει πορτοφόλι, για μόλις είκοσι ευρώ σκοτώνουν με πιστόλι.

Ραφάλ ψηλά στους ουρανούς, πόλεμοι δίχως τέρμα, πολλά λεφτά σ’ εξοπλισμούς μας έχουν πιει το αίμα.

Σε κάθε σπίτι λαϊκό, Πάτσης να μην πατήσει, την πόρτα του όρθια, γερά εργάτης θα κρατήσει.

Το κινητό προσέχετε, τι λέτε το βραδάκι, γιατί μπορεί να σας ακούν... Δικό σας!