Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο - Χωρίς ρεύμα το Χάρκοβο (εικόνες)

Οι νέες πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο "έκοψαν" το ρεύμα σε σημαντικές πηγές ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας, βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι

Η Ρωσία εξαπέλυσε νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας σήμερα, με τις σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας να ηχούν σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένου του Κιέβου, όπως δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο επεσήμανε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, ο τοπικός κυβερνήτης σημείωσε ότι από τους βομβαρδισμούς επλήγησαν κρίσιμες υποδομές. Από την πλευρά της η εταιρεία παροχής ενέργειας Oblenegro επεσήμανε ότι έχει διακοπεί εντελώς η ηλεκτροδότηση στο Χάρκοβο.

Στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, από τη ρωσική πυραυλική επίθεση υπέστησαν ζημιές σημαντικές υποδομές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της επαρχίας Σούμι, ο Ντμίτρο Ζιβίτσκιι, έκανε λόγο για προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ ο ομόλογός του στην Κρίβι Ριχ, ο Ολεξάντρ Βιλκούλ, δήλωσε ότι η επαρχία έγινε στόχος βομβαρδισμών

