Λονδίνο: Ποδοπάτημα σε συναυλία - Τραυματίες και χάος (εικόνες)

Πανικός στην αίθουσα συναυλιών O2 Academy. Στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση τέσσερα άτομα.



Τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται και βρίσκονται σήμερα το πρωί σε «κρίσιμη» κατάσταση αφού ποδοπατήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην είσοδο αίθουσας συναυλιών στο Λονδίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 21:35 (τοπική ώρα, 23:35 ώρα Ελλάδας) έπειτα από αναφορές σύμφωνα με τις οποίες «μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθούσε να παραβιάσει την είσοδο» της αίθουσας συναυλιών O2 Academy στη συνοικία Μπρίξτον.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τέσσερις από τους οποίους παραμένουν σε «κρίσιμη» κατάσταση, διευκρίνισε η Σκότλαντ Γιάρντ.

Βίντεο έξω από τον χώρο της εκδήλωσης δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να πιέζουν να μπουν στον χώρο.

