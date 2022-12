Κόσμος

Γαλλία - Φωτιά: Νεκρά παιδιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην Γαλλία από φωτιά σε πολυκατοικία. Επιτόπου βρίσκονται 170 πυροσβέστες.



Δέκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, από πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε επταώροφο κτήριο στο Βοξ-αν-Βελέν, κοντά στη Λιόν στην Γαλλία, ανακοινώθηκε από τις περιφερειακές αρχές.

Επιπλέον, τέσσερις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 10, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικοί, έχουν τραυματιστεί.

Un violent incendie s’est declare cette nuit a Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place des ce matin pour etre aux cotes des habitants, des elus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ — Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022

Από την περιφέρεια Λιόν/Ροδανού ανακοινώθηκε πως τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Οι φλόγες ξεκίνησαν από το ισόγειο και επεκτάθηκαν προς τους ορόφους.

?? Incendie a Vaulx-en-Velin: un premier bilan fait etat d'au moins 10 morts, dont 5 enfants pic.twitter.com/4ffaU5Ivpk — BFMTV (@BFMTV) December 16, 2022

Οι φλόγες ξεκίνησαν από το ισόγειο και επεκτάθηκαν προς τους ορόφους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν σχεδόν 170 πυροσβέστες και δύο απ' αυτούς τραυματίσθηκαν ελαφρά στη διάρκεια της επιχείρησης, σύμφωνα με τη νομαρχία.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε επίσης πως τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα σ' αυτό το στάδιο και αρχίζει σχετική έρευνα.

«Δεν γνωρίζουμε τα αίτια της πυρκαγιάς ... υπάρχουν αρκετά σενάρια και θα διεξαχθεί έρευνα», δήλωσε ο Νταρμανέν, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε επικοινωνία σχετικά με το επεισόδιο με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο υπουργός Κατοικίας Ολιβιέ Κλάιν πρόκειται να μεταβεί σήμερα το πρωί στον τόπο της πυρκαγιάς.

#Incendie a @vaulxenvelin69 dans un immeuble d'habitation ce vendredi 16 decembre 2022.

Point de situation a 06h30 ?? pic.twitter.com/FioOtXvCdI — Prefet de region Auvergne-Rhone-Alpes et du Rhone (@prefetrhone) December 16, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

Άρση ασυλίας - Σπυράκη: Ζητώ αναστολή της κομματικής ιδιότητας ως μέλους της ΝΔ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων