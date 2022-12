Μουντιάλ 2022 - Μονπελιέ: Νεκρός 14χρονος που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο σε επεισόδια Γάλλων και Μαροκινών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγριες συγκρούσεις μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών μετά το τέλος του ημιτελικού. Σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών για τον θάνατο του 14χρονου.



Τραγωδία σημειώθηκε στο Μονπελιέ μετά το τέλος του αγώνα Γαλλία – Μαρόκο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα το πρωί ότι ένα νεαρό αγόρι σκοτώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο τον παρέσυρε. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για έναν Μαροκινό ηλικίας 14 ετών.

«Ένα νεαρό αγόρι χτυπήθηκε βίαια το απόγευμα της Τετάρτης στο Μονπελιέ από έναν οδηγό μετά τον ημιτελικό αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά την περίθαλψη. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του» αναφέρουν στην ανακοίνωση και προσθέτουν: «Το όχημα βρέθηκε κοντά στο σημείο του ατυχήματος Η αστυνομική έρευνα προχωρά με ταχείς ρυθμούς υπό τις οδηγίες της εισαγγελίας».

Στα social media κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν ένα αυτοκίνητο να παρασύρει ανθρώπους.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv