“Κιβωτός”: Ο ανήλικος, η καταγγελία για ασέλγεια και τα πολυτελή ξενοδοχεία (βίντεο)

Τι αποκάλυψε στην μητέρα του ο 15χρονος που κατηγορεί υψηλόβαθμο στέλεχος της “ΚτΚ” για ασέλγεια. Τι λέει για “πολυτελείς συνήθειες“, η μητέρα του 19χρονου, που πρώτος έκανε ανάλογη καταγγελία.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο 15χρονος που έχει κάνει καταγγελία για ασέλγεια σε βάρος του από υψηλόβαθμο αξιωματούχο της «Κιβωτού του Κόσμου», μετά από πολλούς μήνες που όπως αναφερόταν δεν επιτρεπόταν να έχει επαφή με την μητέρα του, τελικώς συναντήθηκε μαζί της τις προηγούμενες ώρες.

Μάνα και 15χρονος συναντήθηκαν παρουσία παιδαγωγού, στην δομή του Βόλου. Ήταν μια πολύ δύσκολη συνάντηση, καθώς η μητέρα μόλις τότε έμαθε όλη την αλήθεια από τον γιό της, που κατήγγειλε ασέλγεια σε βάρος του από υψηλόβαθμο στέλεχος της «Κιβωτού του Κόσμου», ήδη από όταν ήταν 13 ετών.

Η μητέρα βρίσκεται, όπως μεταδόθηκε από την εκπομπή, σε αναζήτηση δικηγόρου, ώστε να κινηθεί νομικά.

Παράλληλα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκε συνέντευξη της μητέρας του 19χρονου, ο οποίος πρώτος κατήγγειλε ασέλγεια σε βάρος του από τον ίδιο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της «Κιβωτού του Κόσμου» και πάνω στην μαρτυρία αυτή άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των καταγγελιών.

Η γυναίκα ρωτήθηκε για όσα της έχει μεταφέρει ο γιός της για τον 15χρονο είπε πως άκουσε για την υπόθεση αυτή «μέσω φίλων. Από στόμα σε στόμα πήγε… και το γνώριζε αυτό. Πάντως αφού βγήκε ο… (ενν. ο γιός της) και είπε για τα παιδιά «να βγείτε να μιλήσετε, να πείτε την αλήθεια σας, κατευθείαν ήρθε το παιδάκι και πήγε και κατέθεσε. Θα πήρε θάρρος μάλλον».

Συνέχισε λέγοντας «Νιώθω ικανοποίηση μετά την δεύτερη καταγγελία για ασέλγεια, γιατί τώρα δεν μπορούν να το αμφισβητήσουν. Δυο παιδιά. Και αυτό ακόμη πιο μικρό. Ήταν στην ηλικία! Ο … (ενν. ο γιός της) ήταν στα 16, αυτό στα 15.. Αυτή η ηλικία του άρεσε».

«Εγώ τον έχω σιχαθεί, Τι να νιώθω; Δηλαδή, δεν νιώθω τίποτε πλέον για αυτόν από τη στιγμή που έμαθα ό,τι έκανε στο παιδί μου. Ο μικρός τον είχε σαν… Εγώ, αν του έλεγα κάτι για εκείνον, μου φώναζε στο τηλέφωνο. Φαντάσου! Και να του κάνει τέτοιο πράγμα; Τι να νιώθω για αυτόν τον άνθρωπο; Είναι τέρας», σημείωσε η μάνα του 19χρονου για τον καταγγελλόμενο.

Στην αναφορά από τον δημοσιογράφο ότι «Η μητέρα του ανήλικου παιδιού, του 15χρονου, λέει “το παιδί είχα να το δω 3 μήνες,, είχε πάει διακοπές με υψηλόβαθμο στέλεχος σε πεντάστερο ξενοδοχείο των Ιωαννίνων και μετά από αυτό γύρισε άλλος άνθρωπος το παιδί μου”», η μάνα του 19χρονου απάντησε «δηλαδή το καλοκαίρι έλειπε 3 μήνες και δεν είχε επαφή; Γιατί και μένα μου το είχαν κάνει αυτό. Το καλοκαίρι είχε πει ότι θα τα πάρει για ένα μήνα και τα εξαφάνισε 3 μήνες. Το είχε συνήθεια. Εκμεταλλευόταν πολύ τη θέση του εκεί πέρα».

Συμπλήρωσε πως «Τον δικό μου τον έπαιρνε συνέχεια. Τρώγανε σε ρεστοράν. Παντού. Τον τράβαγε συνέχεια μαζί του. Τον είχε κιόλας και τον έβαζε μπροστά στην τηλεόραση. Στις εκπομπές μίλαγε εκ μέρους των παιδιών. Τον είχε συνέχεια. Αφού δεν τον άφησε να βγάλει το σχολείο».

Μιλώντας για τον γιό της και τυχόν εναλλαγές στην συμπεριφορά του πριν και μετά από την ασέλγεια που καταγγέλλει, η μάνα του 19χρονου είπε «Δεν μπορούσα να του πω «κιχ» για τον… Έβλεπα διαφορές. Δεχόταν πράγματα που πριν δεν δεχόταν. Φυσικά είχε αραιώσει πάρα πολύ. Από τη στιγμή που τον πείραξε και μετά, απέφευγε να έρχεται σε επαφή μαζί του…».

