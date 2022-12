Life

ΑΝΤ1: “Ταξιδεύοντας στον Μύλο των Ξωτικών” με τον Χρήστο Νέζο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Χρήστος Νέζος και ο καλεσμένος του σε ένα μοναδικό οδοιπορικό με επίκεντρο τηε μαγεία των Χριστουγέννων.

Τα Χριστούγεννα είναι φαντασία, είναι χαρά, είναι ένα γιορτινό ταξίδι!

Ανήμερα Χριστουγέννων, την Κυριακή 25 Δεκεμβρίου στις 15:00, ο Χρήστος Νέζος μάς ταξιδεύει στο όνειρο, στο παραμύθι και την παιδική αθωότητα.Με καλεσμένο τον τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη και το πρώτο pop acapella συγκρότημα στην Ελλάδα «Vox the acapella group», επισκεπτόμαστε τον 11ο Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, σε ένα μοναδικό οδοιπορικό που έχει ως επίκεντρο τη μαγεία των Χριστουγέννων και τη μουσική.

Όμορφα τραγούδια μέσα στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων, όπου φέτος ο Άγιος Βασίλης προσκαλεί την Αλίκη της χώρας των θαυμάτων. Τα παιδιά, αλλά και όσοι αισθάνονται παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, μέσα από τη μικρή οθόνη, όλους τους ήρωες του γνωστού παραμυθιού, αλλά και να δουν την αίθουσα του θρόνου μέσα στο μεγάλο Μύλο των ξωτικών.

Ο Γιώργος Λιβάνης θα τραγουδήσει στο σήμα κατατεθέν της πόλης, το ρολόι, θα επισκεφθεί το σπίτι του Άγιου Βασίλη, θα μπει στην ατμάμαξα του 1908, η οποία βρίσκεται φέτος στον σταθμό που έχει φτιαχτεί και θα τραγουδήσει στον ιστορικό Μύλο του περασμένου αιώνα, πάνω στη σοφίτα όπου έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή για το καθιερωμένο live.

Οι πιο μαγικές γιορτές της χρονιάς έρχονται και φέτος στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, σε ένα εορταστικό τηλεοπτικό ταξίδι για όλους!

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Παλαιό Φάληρο: Νεκρός ο 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη