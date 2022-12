Πολιτική

Δένδιας για F16: Ανακριβή τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας ΗΠΑ - Τουρκίας

«Είναι λάθος, δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να προκαταβάλει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών την πολιτική ή την νομοθετική στάση των ΗΠΑ, μιας υπερδύναμης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ν. Δένδιας. Τι είπε για τη συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα.

Για ανακριβή δημοσιεύματα έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, περί συμφωνίας των ΗΠΑ με την Τουρκία για αναβάθμιση των τουρκικών F16.

Ο κ. Δένδιας, κατά τη συζήτηση στη βουλή του κρατικού προϋπολογισμού του 2023, ανέφερε πως:

«Δεν είναι ακριβή αυτά που γράφει μερίδα του τύπου ή στο διαδίκτυο περί συμφωνίας των ΗΠΑ με την Τουρκία για εκσυγχρονισμό των τουρκικών F16. Αυτό μπορώ να σχολιάσω. Από κει και πέρα είναι λάθος, δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να προκαταβάλει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών την πολιτική ή την νομοθετική στάση των ΗΠΑ, μιας υπερδύναμης. Μπορεί για τη ΝΔ εκλογικά να είναι επωφελέστατο αλλά θα ήταν λάθος για τη χώρα. Δεχόμαστε τη κριτική, είναι ευπρόσδεκτη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ισχυρίζεται ότι τα κάνει όλα τέλεια ή έχει όλη την αλήθεια».

Η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να απαντά στην αναθεωρητική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας

Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν θα σταματήσει να απαντά στην αναθεωρητική επεκτατική πολιτική της συντονισμένα με τους συμμάχους και εταίρους της, έστειλε από το βήμα της βουλή ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και τόνισε ότι η Ελλάδα θα απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με ψυχραιμία και νηφαλιότητα και δεν θα διολισθήσει στο πεδίο του παραλογισμού και της επιθετικότητας της. Μιλώντας επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2023, ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε ως μεγάλη πρόκληση τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ενώ σημείωσε ότι η ΝΔ είναι ένα βαθύτατο ηθικό και λαϊκό κόμμα που πολλές φορές συγκρούστηκε με οικονομικές ελίτ στην ιστορία της παράταξης. «Απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις το ΥΠΕΞ ανταποκρίνεται με συγκεκριμένες δράσεις και έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα ξεπερνώντας το σύνδρομο της φοβικής και περίκλειστης περιχαράκωσης της χώρας», ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας μίλησε για συγκεκριμένη, συγκροτημένη νεωτερική εξωτερική πολιτική, που όπως είπε, ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της χώρας, στη βάσει του διεθνές δίκαιου για το σεβασμό στην εθνική κυριαρχία και την ακεραιότητα όλων των κρατών για την ειρηνική επίλυση των προβλημάτων. «Με τις σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που υπογράφηκαν έχε ενισχυθεί το γεωπολιτικό αποτύπωμα της χώρας. Και η Τουρκία ενοχλείται από αυτό. Δεν θα έπρεπε όμως. Αντίθετα θα έπρεπε να επιδιώξει την αποκλιμάκωση με διάλογο επί της διαφοράς μας και με συγκεκριμένη βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, χωρίς απειλές πολέμου, πυραύλων ή νυχτεριών αφίξεων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας και συμπλήρωσε:

«Αντί να κάνει αυτό η Τουρκία, κατασκευάζει εχθρούς από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό δημιουργεί όξυνση προωθώντας πρωτοφανή σχέδια αναθεωρητισμού και επεκτατισμού και παραβιάζοντας κάθε μέρα το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας». «Είναι ιστορική η διεύρυνση του τουρκικού αναθεωρητισμού και των τουρκικών διεκδικήσεων της Τουρκίας, από το 1973 μέχρι σήμερα» τόνισε ο κ. Δένδιας και κατέθεσε στη βουλή 16 χάρτες, που απεικονίζουν με αδιάψευστο τρόπο τις τουρκικές, παράνομες και μονομερείς ενέργειες και αιτιάσεις της Τουρκίας. «Δεν θα σταματήσουμε συντονισμένα με τους εταίρους και συμμάχους μας να απαντάμε σε αυτές τις προκλήσεις», είπε, και έδωσε έμφαση στις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με τη Γαλλία και την Αίγυπτο που όπως είπε αναγνωρίζουν το αυτονόητο της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος.

«Στις προκλήσεις της Τουρκίας εμείς απαντάμε με ψυχραιμία και νηφαλιότητα και δεν θα διολισθήσουμε στο πεδίο του παραλογισμού και της επιθετικότητας της. Τα δόγματα του 19ου αιώνα έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Και είμαι βέβαιος ότι και ο τουρκικός λαός θέλει σταθερότητα, θέλει μια Τουρκία που θα σέβεται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και θα συνεργαστεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αυτή την Τουρκία αναζητά και η Ελλάδα, της καλής γειτονίας με όλους για την σταθερότητα και ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής», επεσήμανε.

Έμφαση έδωσε όμως ο κ. Δένδιας και στην οικονομική πολιτική σημειώνοντας ότι «η εξωτερική πολιτική δεν είναι αποκομμένη από τους Έλληνες πολίτες και το αίσθημα ασφάλειας και η ελληνική διπλωματία σε αυτή την ανάγκη συνεισφέρει». «Είναι γεγονός ότι επί κυβέρνησης Μητσοτάκη ο ρυθμός ανάπτυξης είναι διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Εκτός της οικονομικής μεγέθυνσης είναι μεγάλη πρόκληση η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

« Δεν αρνούμαι ότι η ΝΔ είναι ένα βαθύτατο ηθικό και λαϊκό κόμμα. Πολλές φορές συγκρουστήκαμε με οικονομικές ελίτ στην ιστορία της παράταξης μας και πολλές φορές ηττηθήκαμε, όπως στο θέμα του μετόχου. Αλλά είμαι περήφανος και για αυτές τις ήττες γιατί ήταν μια ηθική παρακαταθήκη για τη ΝΔ». Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει τη σύμπνοια με όλα τα κόμματα ώστε η χώρα να μπορεί να αντιμετωπίζει τις μεγάλες εθνικές προκλήσεις και να προασπίζεται το εθνικό της συμφέρον. «Η εθνική στρατηγική μας ανήγαγε σε αξιόπιστο παράγοντα τη χώρα. Είναι πλέον μία φιλόδοξη με αυτοπεποίθηση χώρα που μεγάλωσε μεταφορικά και κυριολεκτικά. Για πρώτη φορά, μετά το 1947 διευρύναμε την εθνική επικράτεια της και αυτό φέρει τη σφραγίδα της πρώτης θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αυτό πρέπει να είναι ένα εθνικό κεκτημένο μακριά από μικρομματικούς διαπληκτισμούς. Να θυμίσω ότι πληρώσαμε πάντα πολύ ακριβά τον εθνικό διχασμό», τόνισε και κατέληξε: «Είναι πλέον κεκτημένο η εθνική συνεννόηση στις μεγάλες επιλογές της εξωτερικής πολιτικής και ευχαριστώ όλα τα κόμματα για τη συμβολή τους γιατί συμπεριφέρονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα που οι συνθήκες και οι καιροί επιβάλουνε».





