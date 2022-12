Κόσμος

Γενί Σαφάκ για Άλωση της Τριπολιτσιάς: Η Τουρκία θα προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ακόμη και την Άλωση της Τριπολιτσάς, 200 χρόνια μετά, έβαλαν στο τραπέζι οι Τούρκοι, που θέλουν να προσφύγουν και στη διεθνή Δικαιοσύνη, κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγή του τότε τουρκικού πληθυσμού.

Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα οδηγήσει η Τουρκία την Ελλάδα 200 χρόνια μετά από την άλωση της Τριπολιτσάς κατηγορώντας την για σφαγή του τότε τουρκικού πληθυσμού.

Την αποκάλυψη κάνει σήμερα με δημοσίευμά της η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ η οποία αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Τουρκμενικής Ένωσης έχει λάβει ήδη την στήριξη των κομμάτων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης ΤατλίογλουΠ δήλωσε πως θα μετατρέψουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα της σφαγής σε φάκελο και βιβλίο. Θα τα παρουσιάσουν στα διεθνή δικαστήρια και θα υποστηρίξουν ότι πρόκειται για γενοκτονία, θηριωδία και σφαγή.

Θα δείξουν όπως ισχυρίστηκε την απάνθρωπη σκληρότητα της Ελλάδας την οποία κατηγορούν ότι μετέτρεψε την εξέγερση του 1821 σε σφαγή περισσότερων από 50 χιλιάδων Τούρκων, Εβραίων και Αλβανών.

Μήνυμα από Τουρκία στην Ελλάδα: Είμαστε στο Αιγαίο



Ως επίδειξη ισχύος της Τουρκίας στο Αιγαίο με F16 βλέπει ο τουρκικός τύπος τις εικόνες που δημοσιοποίησε το τουρικό Υπουργείο Άμυνας (MSB) από την εκπαίδευση που πραγματοποιεί της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Στην ανάρτησή του στο τουίτερ το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει: «Τα πολεμικά μας αεροσκάφη, που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας μας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική αποστολή στο ο διεθνή εναέριος χώρος του Αιγαίου».





