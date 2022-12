Πολιτική

Σχοινάς: Αδιαμφισβήτητη η αξιοπρέπεια της Ευρώπης

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος από τη Θεσσαλονίκη έστειλε μηνύματα στις Βρυξέλλες, την Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα.

«Η Ευρώπη είναι γεμάτη φως, λίγες μόνο στιγμές πήγαν κάποιοι να τη σκοτεινιάσουν. Δεν τα κατάφεραν. Και σας διαβεβαιώ, σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ότι ούτε τώρα θα μπορέσουν να την αμαυρώσουν» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς, στην αποψινή εκδήλωση απονομής βραβείων «Ελληνική Αξία» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Σχοινάς κάλεσε το Ευρωκοινοβούλιο να αναλάβει «κάθε δυνατή πρωτοβουλία διαφάνειας» μέχρι τις επόμενες ευρωεκλογές, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι συμπαραστάτης σε αυτήν την προσπάθεια, που έχει ήδη αναγγείλει, στη «μάχη κατά της διαφθοράς».

«Είναι πολλές οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας αυτή την περίοδο. Και βεβαίως η παρουσία μου εδώ ακριβώς σηματοδοτεί αυτή τη βαθιά αισιόδοξη, θετική, πτυχή της Ευρώπης. Της Ευρώπης όπως τη θέλουμε» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε: «Η θετική ατζέντα είναι δεδομένη. Η Ευρώπη έκανε υπαρξιακά άλματα, όχι για να σταθεί όρθια, αλλά για να μπορέσει να προοδεύσει στο μέλλον. Προϋπόθεση, βασική, κεντρική, καταλυτική, για όλα αυτά ήταν πάντα οι αταλάντευτες αρχές της, η αξιακή της βάση που ποτέ δεν δέχθηκε καμία έκπτωση. Και τώρα η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη αξιοπρέπειας που ποτέ δε θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει». «Σε λιγότερο από δυο χρόνια θα κληθούμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές. Έως την στιγμή της ευρωκάλπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει κάθε δυνατή πρωτοβουλία διαφάνειας, ώστε να συνεχίσει να είναι το επίκεντρο του δημοκρατικού μας πολιτισμού και τίποτα λιγότερο από αυτό. Εμείς, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, με προτάσεις και πρωτοβουλίες για τη μάχη κατά της διαφθοράς, που ήδη αναγγείλαμε. Βέβαια, καμία συστημική βελτίωση δε θα είναι ικανή να λύσει το πρόβλημα, όταν λείπει το ήθος της ατομικής ευθύνης».

Ενωμένοι οι Ευρωπαίοι πετύχαμε πολλά, η Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τόνισε ο κ. Σχοινάς

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισε τις διαχρονικές πρωτοβουλίες και δράσεις του ΣΒΕ και τους «ιστορικούς προέδρους» του και έδωσε συγχαρητήρια στη νέα πρόεδρο του, Λουκία Σαράντη, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη νέα διαδρομή του ΣΒΕ και τονίζοντας η αρωγή και η συνδρομή του είναι δεδομένη. Τόνισε, ότι η «νέα σελίδα του ΣΒΕ συμπίπτει και με τη νέα εποχή, στην οποία μπαίνει η αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης, αλλά και της πατρίδας μας» και πρόσθεσε: «Παρόλη την γεωπολιτική αστάθεια, τον πόλεμο, την ενεργειακή περιδίνηση και τον υψηλό πληθωρισμό, η Ευρώπη ξεκινάει την πορεία της ανάταξης. Ενωμένοι οι Ευρωπαίοι πετύχαμε πολλά. Και πολλά περισσότερα από όσα περίμεναν οι εχθροί της Ευρώπης».

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή «απάντηση» στην πανδημία με τα εμβόλια, το Ταμείο Ανάκαμψης, την «άμυνα των εξωτερικών συνόρων μας απέναντι στις απειλές αυτών που εργαλειοποίησαν το μεταναστευτικό» και τη στήριξη προς την εμπόλεμη Ουκρανία. «Και είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 19 Δεκεμβρίου θα έχουμε μια ανάλογη καλή εξέλιξη στο θέμα της ενέργειας» συνέχισε ο κ. Σχοινάς και συνέχισε: «Αν η Ευρώπη πέτυχε και πετυχαίνει πολλά, η Ελλάδα σήμερα, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προσελκύει κεφάλαια και επενδύσεις 30% περίπου περισσότερα από την προ-πανδημίας εποχή. Σημειώνει, μάλιστα, σήμερα που μιλάμε, τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης επενδύσεων στην ΕΕ».

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι μετά την «ιστορική» απόφαση του Eurogroup, προ ημερών, η οικονομία της Ελλάδας είναι «πλήρως απαλλαγμένη από περιορισμούς που συνδέονται με τις δεσμεύσεις του, μακρινού πια, 2018» και πρόσθεσε: «Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η υποστήριξη της ΕΕ σταματά εδώ, θα έλεγα μάλιστα το αντίθετο. Εν μέσω μιας δύσκολης γεωπολιτικά και μακροοικονομικά εποχής, που εκ των πραγμάτων περιορίζει τον δημοσιονομικό χώρο στην ΕΕ, η Ελλάδα θα συνεχίσει σταθερά να επωφελείται από την, ούτως ή άλλως, πρωτοφανή χρηματοδοτική και χρηματοπιστωτική βοήθεια, που θα βοηθήσει σημαντικά στην απορρόφηση των κραδασμών από πιθανές, ξαναλέω, λόγω των εξωγενών συνθηκών, ανισορροπίες».

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι την αναδεικνύουν «ως τον πιο προνομιούχο αποδέκτη στήριξης στην ΕΕ». «Συνολικά, η ΕΕ έχει δεσμευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για την Ελλάδα που ξεπερνούν το 40% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος έως το 2027, αναδεικνύοντας την αυτομάτως ως τον πιο προνομιούχο αποδέκτη στήριξης στην ΕΕ» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόσθεσε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το οποίο η Ελλάδα θα επωφεληθεί με περισσότερα από 30 δισ. σε επιχορηγήσεις και δάνεια, το 16% δηλαδή του ΑΕΠ της, νούμερα που την φέρνουν στην πρώτη πεντάδα, ποσό ικανό να κινητοποιήσει περίπου 60 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό από το 2026. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπορεί να λάβει στήριξη που φτάνει το 25% του ΑΕΠ της έως το 2027. Αυτό, ισοδυναμεί σε περισσότερα από 48 δισ. για την δίδυμη μετάβαση, αλλά και τον αγροτοδιατροφικό κλάδο και την γεωργία, την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αρκετές ακόμα στοχευμένες σημαντικές για την ανάπτυξη της χώρας επιλογές».

Ο κ. Σχοινάς επεσήμανε ότι αυτός ο σχεδιασμός και οι διατιθέμενοι πόροι για τη βελτίωση των προϊόντων, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές στοχεύουν σε μακροπρόθεσμα οφέλη στην παραγωγή, καθώς επιδιώκουν «την ενίσχυση της ζώσας οικονομίας της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού » της χώρας, δηλαδή, «τους μικρούς και μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, αλλά και start-upers, που κοιτούν σε ένα βιώσιμο μέλλον» και συμπλήρωσε: «Οι πόροι αυτοί θα έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων και δεν επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος».

Ο κ. Σχοινάς σημείωσε, ακόμη, ότι σε όλα αυτά προστίθεται και η συνέχεια χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων για τη νέα περίοδο, για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την προσέλκυση επενδυτών, όπως, π.χ. το InvestEU, μέσω της σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της EBRD, αλλά και δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις συμβατικές τράπεζες και πρόσθεσε: «Πριν λίγες εβδομάδες μάλιστα ήμουν στην Αθήνα, όπου συμμετείχα στην εκδήλωση για την υπογραφή 400 εκατ. ευρώ από το InvestEU SME Facility, έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει στη ρευστοποίηση τουλάχιστον 1.5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

