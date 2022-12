Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από πυραυλική επίθεση στο Λουχάνσκ

Νεκροί και τραυματίες από ουκρανική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε σε κατεχόμενη από τους Ρώσους περιοχή.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε περιοχή του Λουχάνσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο φιλορωσικών δυνάμεων, όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επικαλούμενο το ρωσικό TASS. Άλλοι 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση, στην κοινότητα Λαντρατόφκα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αμερικανικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης πυραύλων HIMARS για να πλήξουν μη στρατιωτικές υποδομές.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση και στην περιφέρεια του Ντονέτσκ (ανατολικά), με απολογισμό έναν νεκρό και πέντε τραυματίες, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά.

