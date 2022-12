Οικονομία

Βουλή: ο νέος προϋπολογισμός που ψηφίζεται σήμερα

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση και η ψήφιση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου του νέου προϋπολογισμού για το 2023.

Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση και η ψήφιση στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου του νέου προϋπολογισμού, ο οποίος καλείται να εκτελεστεί σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της ανόδου του κόστους χρήματος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το 2023 η ενεργειακή κρίση και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία θα συνεχίσουν αναπόφευκτα να επιδρούν στην ελληνική οικονομία τόσο μέσω των καναλιών του πληθωρισμού και της αβεβαιότητας, όσο και μέσω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην ευρωζώνη οριακά πάνω από το επίπεδο της στασιμότητας. Εκ του λόγου αυτού και πέραν όλων των άλλων, στον προϋπολογισμό υπάρχει ένα αποθεματικό ύψους 1 δισ. ευρώ το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, θα χρησιμοποιηθεί για να συνεχιστεί και το επόμενο έτος η επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο την ίδια στιγμή, το 2023 είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η ελληνική οικονομία θα λειτουργήσει εκτός της στενής δημοσιονομικής επιτήρησης που ξεκίνησε το 2010 με το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, δίνει σήμα αναβάθμισης των οικονομικών προοπτικών της Ελλάδας αποτελώντας μοχλό προσέλκυσης επενδύσεων και φέρνοντας τη χώρα πιο κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Δεδομένου, μεταξύ άλλων, του χαμηλού κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, του σημαντικού ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, αλλά και των συνετών δημοσιονομικών πολιτικών.

Στα βασικά μεγέθη του, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει τα εξής:

' Ανοδο του ΑΕΠ κατά 1,8% το επόμενο έτος από 5,6% εφέτος, με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 224,134 δισ. ευρώ, από 210,170 δισ. ευρώ εφέτος.

το επόμενο έτος από 5,6% εφέτος, με το ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε 224,134 δισ. ευρώ, από 210,170 δισ. ευρώ εφέτος. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5% το 2023 από 9,7% εφέτος.

προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5% το 2023 από 9,7% εφέτος. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1% από 7,2% εφέτος και η δημόσια κατανάλωση θα μειωθεί κατά 1,5% από αύξηση 0,2% το 2022.

θα αυξηθεί κατά 1% από 7,2% εφέτος και η δημόσια κατανάλωση θα μειωθεί κατά 1,5% από αύξηση 0,2% το 2022. Υψηλά ποσοστά ανόδου θα καταγράψουν και το 2023 οι ιδιωτικές επενδύσεις, που θα αυξηθούν κατά 15,5% από 10% εφέτος.

που θα αυξηθούν κατά 15,5% από 10% εφέτος. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1% (από 9,7% εφέτος) και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,6% (από 10,1%).

προβλέπεται να αυξηθούν κατά 1% (από 9,7% εφέτος) και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 2,6% (από 10,1%). Η ανεργία θα μειωθεί στο 12,6%, οριακά χαμηλότερη από το 12,7% εφέτος.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα νέα μέτρα ελάφρυνσης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τη μόνιμη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών περίπου 2,2 εκατομμυρίων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, με επέκταση του μέτρου στο Δημόσιο και στους συνταξιούχους.

Ενώ, τα νέα μέτρα με έναρξη εφαρμογής το 2023, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Μάιο, την αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ, τη διευθέτηση μισθολογικών αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), την αύξηση του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος, την επέκταση του επιδόματος μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα, τα κίνητρα για επέκταση της πλήρους απασχόλησης, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και του τέλους επιτηδεύματος, την αναστολή του ΦΠΑ για νέες οικοδομές και το πλαίσιο δράσεων στήριξης της στέγασης, με επίκεντρο τη νέα γενιά. Και όπως δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω στήριξη κυρίως των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών της χώρας.

