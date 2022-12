Οικονομία

Σταϊκούρας για τράπεζες: Καλό πρώτο βήμα οι προτάσεις τους

Ο Υπουργός Οικονομικών στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Οι προτάσεις των τραπεζών και η αντίδρασή του.

Ως ένα καλό πρώτο βήμα χαρακτήρισε τις πρόσφατες προτάσεις των τραπεζών ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τοποθετούμενος επί του κρατικού προϋπολογισμού 2023. «Σήμερα έχουμε τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα, άμεσα. Πιστεύουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κινηθούν πιο γρήγορα και αποφασιστικά. 'Αλλωστε είναι και προς το συμφέρον της σταθερότητας του συστήματος και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού» είπε ο κ. Σταϊκούρας αναφερόμενος στις προτάσεις των τραπεζών για την επιδότηση δόσεων δανείων, για την αύξηση του ποσοστού εγκρισιμότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για τη δέσμευση τους να αναθεωρήσουν την πολιτική επιτοκίων, και το σχεδιασμό τους να επανεξετάζουν μειώσεις προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές.

Ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση, με τις πολιτικές της, ενίσχυσε την ευστάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζών και διαχειριστών δανείων, εξυγιαίνοντας τα χαρτοφυλάκιά τους και βελτιώνοντας τα στοιχεία των ισολογισμών τους. «Έτσι, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζικών ιδρυμάτων, εξαιτίας κυρίως του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ", διαμορφώνονται πλέον σε μονοψήφιο ποσοστό επί του συνόλου των δανείων, ενώ οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, εξαιτίας της εμπιστοσύνης στην ασκούμενη οικονομική πολιτική, έχουν αυξηθεί σημαντικά, κατά 35% την τελευταία τριετία».

Όμως, συνέχισε, οι εξωγενείς κρίσεις συνεχίζονται: «Μέχρι ένα σημείο μπορεί το κόστος να το αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός και ο Έλληνας φορολογούμενος. Η λογική "τα κέρδη δικά μου, το κόστος δικό σου", δεν βρίσκει ανταπόκριση στη σημερινή κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και επισήμανε ότι, «αντιθέτως, το κόστος πρέπει να μοιράζεται και με το τραπεζικό σύστημα, σεβόμενοι πάντα το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και την ανάγκη διατήρησης της κουλτούρας πληρωμών».

Για την χθεσινή έκδοση δελτίου τύπου, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, από τις συστημικές τράπεζες είπε ότι σε αυτό:

«Οι τράπεζες αποτυπώνουν τη - συμφωνημένη με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή - πρόταση για την επιδότηση δόσεων δανείων ευάλωτων ενήμερων δανειοληπτών με στεγαστικό δάνειο ή με δάνειο μικρών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της τράπεζας προέλευσης του δανείου, συστημικής ή μη, είτε αυτό παραμένει σε τραπεζικό ισολογισμό είτε έχει μεταβιβαστεί σε τρίτους. «Αυτή η πρόταση, η οποία - για πρώτη φορά - είναι με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, θα υλοποιηθεί άμεσα» είπε ο υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, «οποιαδήποτε αλλαγή των χαρακτηριστικών του σχήματος, είτε αναφορικά με τη μεγέθυνση της περιμέτρου, είτε με το ποσοστό επιδότησης της δόσης, θέτει σε κίνδυνο την υφιστάμενη εποπτική αξιολόγηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών, τους δείκτες δανείων σε καθυστέρηση και την κεφαλαιακή τους επάρκεια». Και αυτό πρέπει να αποφευχθεί, παρατήρησε ο κ. Σταϊκούρας.

Οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε βελτιωτικές προτάσεις, τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό εγκρισιμότητας στον εξωδικαστικό μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένων - για πρώτη φορά - και των ενήμερων δανειοληπτών που έχουν υποστεί μείωση των εισοδημάτων τους. Υπενθυμίζεται, είπε ο κ. Σταϊκούρας, ότι έχουν ήδη μειωθεί τα επιτόκια στις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, και υφίσταται καθολική έγκριση των ρυθμίσεων σε δανειολήπτες ελβετικού φράγκου: «Μέχρι στιγμής, έχουν υλοποιηθεί 2.367 ρυθμίσεις οφειλών, συνολικού ύψους 437 εκατ. ευρώ. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 350 ρυθμίσεις οφειλών. Με αυτά τα στοιχεία, ο υφιστάμενος εξωδικαστικός μηχανισμός καθίσταται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ρύθμισης οφειλών της τελευταίας δεκαετίας».

«Δεν είμαστε, όμως, ακόμη ικανοποιημένοι. Απαιτείται περισσότερη δουλειά, κυρίως από τους διαχειριστές δανείων» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών

Οι τράπεζες αποδέχονται ότι υφίσταται - το τελευταίο διάστημα - σημαντική απόκλιση στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, και δεσμεύονται να αναθεωρήσουν την πολιτική επιτοκίων.

Οι τράπεζες σχεδιάζουν και επανεξετάζουν μειώσεις προμηθειών για διάφορες απλές τραπεζικές συναλλαγές.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, η κυβέρνηση έχει καταθέσει 12 συγκεκριμένες προμήθειες οι οποίες χρήζουν αναπροσαρμογής από το τραπεζικό σύστημα.

Συμπερασματικά, είπε ο υπουργός Οικονομικών, «αυτές οι προτάσεις των τραπεζών αποτελούν ένα καλό, πρώτο βήμα. Σήμερα, έχουμε τα πρώτα, θετικά αποτελέσματα. Εκτιμούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, άμεσα. Πιστεύουμε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα κινηθούν πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά. 'Αλλωστε, αυτό είναι προς το συμφέρον της σταθερότητας του συστήματος και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού».

