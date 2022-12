Οικονομία

Σταϊκούρας προς τράπεζες: τα επιτόκια για νέα δάνεια είναι απαράδεκτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Τελεσίγραφο” στους τραπεζίτες για τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών.

Αυστηρό μήνυμα στις τέσσερις συστημικές τράπεζες να αυξήσουν «άμεσα και γενναία» τα επιτόκια καταθέσεων, και να μειώσουν τα επιτόκια των νέων δανείων, έστειλε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε μάλιστα ως απαράδεκτο το 4,86% του Οκτωβρίου στο επιτόκιο των νέων δανείων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες.

«Το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων είναι 0,05% σταθερό. Το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων τον Οκτώβριο αυξήθηκε κατά 0,26% και είναι 4,86%, απαράδεκτο. Θα πρέπει να κάνουν αύξηση επιτοκίων καταθέσεων άμεσα και σημαντικά, και να μειώσουν το επιτόκιο στα νέα δάνεια», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός δήλωσε ότι οι επικεφαλής των τραπεζών απάντησαν ότι θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση στη συνάντηση που είχαν. «Επιδιώκουμε αυτό να γίνει άμεσα και γενναία, όχι αύξηση 0,01%... Σε 10 μέρες έχουμε ξανά συνάντηση. Για μένα αυτά εξαντλούνται σε διάστημα 10 ημερών. Υπάρχουν τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα, όχι οι συστημικές τράπεζες, με πολύ υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων» διεμήνυσε.

Δεύτερο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό, είναι οι προμήθειες σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ είπε ότι «Οι τράπεζες χρεώνουν πολύ τους Έλληνες πολίτες, και δεν τους αποδίδουν αυτά που πρέπει. Ζήτησα να αξιολογήσουν εντός 10 ημερών 12 συγκεκριμένες προμήθειες. Η Πολιτεία ζητά από τις τράπεζες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Η κυβέρνηση, σημείωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, έχει κάνει αρκετά για να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα. Όχι τους τραπεζίτες, αλλά τους Έλληνες δανειολήπτες και κατάθετες. Εξυγιάναμε το ενεργητικό των τραπεζών, και επέστρεψαν 45 δισεκατομμύρια ευρώ καταθέσεις στις τράπεζες την τελευταία τριετία εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ακόμα ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος αναφορικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Όπως ανέφερε, έχουν μειωθεί τα επιτόκια του εξωδικαστικού ενώ αποσαφήνισε ότι όλα τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο γίνονται δεκτά στον μηχανισμό.

Πρόσθεσε επίσης ότι συζητείται με τους διαχειριστές δάνειων και τις τράπεζες να αξιολογηθεί η δυνατότητα και ενήμεροι δανειολήπτες να μπορούν να μπουν στον μηχανισμό.

Για τα «κόκκινα δάνεια» διευκρίνισε ότι αναμένει πρόταση από τις τράπεζες σε δυο εβδομάδες που θα αφορά τους ευάλωτους ενήμερους δανειολήπτες. Επισήμανε παράλληλα ότι οι όποιες ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος και να σέβονται τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς κανόνες. «Θέλουμε πρόταση που το κόστος να το επωμιστούν οι τράπεζες» ανέφερε ο υπουργός.

Για την ενεργειακή κρίση ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι έχουμε πρόσθετο αποθεματικό ύψους 1 δισ. ευρώ το 2023 για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους.

Νέα μέτρα για τους πολίτες



Σε ό,τι αφορά τα νέα μέτρα στήριξης για τους πολίτες ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα, και έχει αποδειχθεί ότι το επιτυγχάνουμε αυτό, να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που θα επιστρέψει στο σύνολό του στην κοινωνία σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη.

Το 2023 έχει και μόνιμες μειώσεις φόρων και μόνιμη αύξηση συντάξεων και παροχές σε πολίτες μέσω επιδοτήσεων υπενθύμισε:

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφορά εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Πρόκειται για ποσό 1,24 δισεκ. ευρώ με το οποίο οι πολίτες θα καλύψουν μέρος των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν από τον πληθωρισμό.

Μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% στοιχίζει άλλα 800 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει μόνιμες μειώσεις φόρων το 2023

Αυξάνονται μόνιμα οι συντάξεις κατά 7,75% σε κάποιους συνταξιούχους και κάποιοι θα πάρουν και τα 250 ευρώ της επιταγής.

Μόνιμη παρέμβαση στους δημόσιους υπαλλήλους με κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και του 1%.

Συνέχιση βοήθειας στους λογαριασμούς ρεύματος έως τον Αύγουστο με τον τρέχοντα μηχανισμό και ό,τι άλλο προκύψει από τον δημοσιονομικό χώρο του 2023.

Επιταγή ακρίβειας 500 εκατ. ευρώ – θα την πιστωθούν σε πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη

Επίδομα θέρμανσης 500 εκατ. ευρώ. Όσοι έλαβαν πέρυσι δικαιούνται να πάρουν όλο το ποσό εμπροσθοβαρώς.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Δημόσιο: Επιχείρηση “Θερμοστάτης” με… ηλεκτρικό καλοριφέρ σε “Γραφείο Υπουργού” (εικόνες)

“Κιβωτός”: ο “εξαφανισμένος” πατήρ Αντώνιος, η οργή της πρεσβυτέρας και τα κακουργήματα