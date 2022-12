Οικονομία

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πιέσαμε τις τράπεζες και πετύχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», τόνισε ο ΥΠ.ΟΙΚ. Γιατί χαρακτήρισε τον Προϋπολογισμό του 2023, «δύσκολων ισορροπιών».

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα» κι αναφερόμενος στη ψήφιση του Προϋπολογισμού 2023, σήμερα στη Βουλή, έκανε λόγο για «προϋπολογισμό δύσκολων ισορροπιών».

«Βούληση της Κυβέρνησης είναι να συνεχίζει να στηρίζει τους πολίτες και κυρίως τους πιο ευάλωτους», υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας και παραδέχθηκε ότι ο υψηλός πληθωρισμός «ροκανίζει» το εισόδημα των πολιτών.

Σε ότι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει φέτος διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και η εκτίμηση για το 2023 είναι ότι θα είναι τριπλάσιος. Σε ότι αφορά δε τον πληθωρισμό, είπε ότι είμαστε σαφώς κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και φέτος εκτιμάται ότι θα κλείσει λίγο κάτω από το 10% και το 2023 περίπου στο 5%.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στη συνέχεια σε μια σειρά μέτρων που θα υλοποιηθούν τις επόμενες μέρες κι αναμένεται να ανακουφίσουν σημαντικά τους πολίτες, όπως για παράδειγμα την «επιταγή ακρίβειας» με την οποία περισσότεροι από 2 εκ πολίτες θα λάβουν πάνω από μισό δις ευρώ, αλλά και την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης το οποίο είναι υψηλότερο σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Ο κ. Σταϊκούρας άφησε «παράθυρο» και για νέα μέτρα ανακούφισης των πολιτών, εκτιμώντας ότι η καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού θα δημιουργήσει περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει πρόσθετες παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση.

Σε ότι αφορά την επιδότηση των 25 λεπτών στα καύσιμα, είπε ότι αν υπάρξει ανάγκη θα επεκταθεί για ένα τρίμηνο ακόμη, ενώ ερωτηθείς για το αν θα δοθεί παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, είπε ότι αυτό θα εκτιμηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη συνέχεια στις συζητήσεις που γίνονται με τις τράπεζες, τονίζοντας ότι «θέσαμε επιτακτικά μια σειρά από ζητήματα», μεταξύ των οποίων την βοήθεια και στους συνεπείς δανειολήπτες, την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και τη μείωση των τραπεζικών προμηθειών οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, «σύμφωνα με την ανακοίνωση των τραπεζών, περίπου 30.000 δανειολήπτες θα βοηθηθούν στη δόση του δανείου τους και πολλοί από αυτούς θα είναι συνεπείς δανειολήπτες», ενώ πρόσθεσε ότι αυτό θα γίνει χωρίς κρατική συμμετοχή που θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κονγκό: Εκατόμβη νεκρών από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Βαρκελώνη – Σαγράδα Φαμίλια: Φωταγωγήθηκαν οι δυο νέοι πύργοι

Μαγνησία: “Έθαψαν” κουτάβια σε γλάστρα (εικόνες)