Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς στον τελικό του Άμπου Ντάμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέτριψε τον Κάσπερ Ρουντ και πέρασε στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship.

Την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά Mubadala World Tennis Championship που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι, εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στον ημιτελικό με 2-0 σετ του Κάσπερ Ρουντ (Νο3), κατακτώντας και τα δύο σετ με 6-2, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 65 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά επίδειξης το νικητή του ζευγαριού, Κάρλος Αλκάραθ (Νο1) - Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο8), που αρχίζει στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου.

Πολυνίκης της διοργάνωσης είναι ο Ράφα Ναδάλ με πέντε κατακτήσεις, με τον Τσιτσιπά να έχει ηττηθεί από τον Ισπανό τη μία και μοναδική προηγούμενη φορά που έφτασε στον τελικό. Η δεύτερη απόπειρα του 24χρονου Έλληνα τενίστα θα γίνει αύριο (18/12) στις 15:00.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Ο ρόλος της Καϊλή και του Τζόρτζι με την ηγετική ομάδα

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Μητσοτάκης: Φροντίζω να διαβάζω κάθε μέρα