Χαλάνδρι: Ντοκουμέντο ΑΝΤ1 από ληστεία σε μίνι μάρκετ

Άρπαξαν τις εισπράξεις και τα τσιγάρα από μίνι μάρκετ υπό την απειλή μαχαιριού. Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Της Αντιγόνης Θάνου

Τέλη Σεπτεμβρίου. Δυο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισβάλλουν σε μίνι μάρκετ στο Χαλάνδρι.

Ο ένας βγάζει με την απειλή μαχαιριού ζητά από υπάλληλο του καταστήματος να του δώσει τις εισπράξεις. Ο υπάλληλος βγάζει τα χρήματα από το ταμείο και τα δίνει στους δράστες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ένας εκ των δραστών ανενόχλητος αρπάζει και βάζει στην τσάντα του και τσιγάρα.

Στο δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο, δύο μήνες αργότερα - στο ίδιο κατάστημα ο δράστης εμφανίζεται και πάλι, φορώντας αυτή την φορά χειρουργική μάσκα. Απειλεί τον υπάλληλο και πάλι με μαχαίρι και αρπάζει ολόκληρη την ταμιακή μηχανή με τα χρήματα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, οι συγκεκριμένοι κακοποιοί φέρονται να σχετίζονται με τουλάχιστον οκτώ περιπτώσεις ληστειών στην περιοχή του Χαλανδρίου και της Αγίας Παρασκευής.

Οι Αρχές προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης στην σύλληψη τριών ανδρών ηλικίας 27, 25 και 26 ετών, και μίας γυναίκας 18 ετών, με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της σύστασης συμμορίας, διάπραξης ληστειών κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή, την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων περί εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και για πλαστογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 27χρονος ήταν το αρχηγικό μέλος της συμμορίας και φυσικός αυτουργός σε όλες τις ληστείες, προτάσσοντας πάντοτε ο ίδιος το μαχαίρι στους υπαλλήλους των καταστημάτων. Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 27χρονος καθόριζε τη σύνθεση των μελών της συμμορίας που θα συμμετείχαν στην εκάστοτε ληστεία, μοιράζοντας ρόλους και καθήκοντα. Επέλεγε καταστήματα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του προκειμένου να έχει εύκολο τρόπο διαφυγής

Στις έρευνες τους οι αρχές εντόπισαν περίστροφο, 2 καραμπίνες, 3 αεροβόλα όπλα, πλήθος φυσιγγίων, το μαχαίρι αλλά και ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν στις ληστείες μικροποσότητα κάνναβης, 2 μοτοσυκλέτες, 2 πανομοιότυπα αντίγραφα δελτίου ταυτότητας και χρηματικό ποσό 265 ευρώ.

