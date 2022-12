Οικονομία

Κυριακή με ανοιχτά μαγαζιά: Το ωράριο λειτουργίας

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται αγορά και καταναλωτές μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινούνται ήδη αγορά και καταναλωτές με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για μια γιορτινή «ανάσα» ρευστότητας και τους καταναλωτές να γίνονται κυνηγοί προσφορών καθώς οι ανατιμήσεις σε σειρά βασικών αγαθών και υπηρεσιών και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα θα περιορίσουν σημαντικά τη χριστουγεννιάτικη δαπάνη.

Έτσι λοιπόν, ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου ενόψει των Χριστουγέννων 2022.

Η σημερινή Κυριακή είναι η τελευταία πριν από τις γιορτές και για αυτό τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Το ωράριο που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προβλέπει ότι τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν στις 11:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00.

Τα εμπορικά κέντρα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00, ενώ αυτή την Κυριακή, σε αντίθεση με την προηγούμενη, θα είναι ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ.

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών:

Κυριακή 18/12/2022 11:00-18:00

Δευτέρα 19/12/2022 09:00-21:00

Τρίτη 20/12/2022 09:00-21:00

Τετάρτη 21/12/2022 09:00-21:00

Πέμπτη 22/12/2022 09:00-21:00