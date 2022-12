Κόσμος

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου σοκάρουν.

Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη στην Καλιφόρνια, με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να κόβουν την ανάσα.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν μία Ferrari και άλλα δύο αυτοκίνητα με τον οδηγό του πολυτελούς οχήματος να χάνει τη ζωή του και οι άλλοι δύο οδηγοί των οχημάτων να έχουν τραυματιστεί.

Το τηλεοπτικό δίκτυο «Fox 11» του Λος Άντζελες στη νότια Καλιφόρνια έδειξαν τη σκηνή του τροχαίου δυστυχήματος, με την κόκκινη Ferrari να έχει κοπεί κυριολεκτικά στα δύο.

Η πυροσβεστική αρχή της κομητείας Όραντζ ανέσυρε από τα τρία παραμορφωμένα αυτοκίνητα, τρεις τραυματίες, ένας εκ των οποίων μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο.

Το Fox 11 σημείωσε ότι οι ερευνητές είπαν ότι η υπερβολική ταχύτητα έπαιξε ρόλο στο τροχαίο, που συνέβη στην περιοχή Silverado στο Santiago Canyon Road, ανατολικά του Limestone Canyon Regional Park.

Οι οδηγοί των άλλων δύο αυτοκινήτων έπαθαν μόνον ελαφρά τραύματα.

