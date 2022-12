Οικονομία

“Food Pass”: οι δικαιούχοι και η πολιτική κόντρα για το βοήθημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όσα πρέπει να ξέρετε για τα κριτήρια, τον χρόνο εφαρμογής και τα ποσά της επιδότησης, που προκάλεσε νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης την Κυριακή.

Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει από το Σάββατο και αμμέσως μετά από την ανακοίνωση του νέου μέτρου στήριξης, που αφορά στην κάλυψη του 10% των αγορών νοικοκυριών σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το μέτρο, σύμφωνα με το Μαξίμου, θα αφορά το 85% των νοικοκυριών, δηλαδή περίπου 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Το "Food Pass" θα τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο 2023 και για έξι μήνες (έως τον Ιούλιο 2023) δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε supermarket και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων (φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.).

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακόλουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορές.

Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης, παραδείγματα:

Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση

Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση

Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηναία ενίσχυση

Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηναία ενίσχυση

Με βάση τα ανωτέρω η ενίσχυση ανέρχεται για τους έξι μήνες σε 312 ευρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά, 192 ευρώ για ένα ζευγάρι, ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα λαμβάνει 432 ευρώ.

Τα ανωτέρα ποσά πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά των οποίων το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται:

έως 16.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό

και 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού.

Το περιουσιακό όριο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό και 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Οι δυνητικοί ωφελούμενοι περιλαμβάνουν περί τα 3,2 εκατ. νοικοκυριά (εκ των 4,1 εκατ. νοικοκυριών) με περίπου 8,5 εκατ. μέλη.

Το συνολικό κόστος για του έξι μήνες εκτιμάται σε 650 εκατ. ευρώ.

Πολιτική κόντρα για το “Food Pass”

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου αναφέρονται τα εξής: «Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίδομα 0,7 ευρώ την ημέρα(!) για αγορές τροφίμων ως απάντηση στον πληθωρισμό. Κατόπιν τούτων, θα μπορούσε κανείς να πει το εξής: «Δεν μπορεί για 11 μήνες να αδειάζει η τσέπη σου, να μην μπορείς να βγεις πέρα, να μην μπορείς να διασφαλίσεις τα αυτονόητα και να περιμένεις έναν πολιτικό, τον οποιοδήποτε πολιτικάντη, προς το τέλος κυρίως όταν πλησιάζουν οι εκλογές, να έρθει να σου δώσει 1 ενώ σου έχει πάρει 10. Να ντυθεί Άγιος Βασίλης μπας και κοροϊδέψει κανέναν, να τον ξαναγελάσει για να του πάρει την ψήφο». Αν αναρωτιέστε ποιος τα έχει πει αυτά, όχι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ή άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ούτε οι «φίλοι της αριστεράς και κεντροαριστεράς» του κ. Σκέρτσου που βγήκε χθες να τους μαλώσει. Τα έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους πολιτικούς απατεώνες όλων των εποχών».

Απαντώντας στον κ. Ηλιόπουλο, σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου τονίζεται «Τα γεγονότα είναι μπροστά μας και τα πράγματα απλά: ο Πρωθυπουργός, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της συγκυρίας και η Κυβέρνηση την Τρίτη φέρνει προς ψήφιση ρύθμιση που θα μετατρέψει τα έσοδα από την φορολόγηση των διυλιστηρίων σε άμεση ενίσχυση για 8,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Ενίσχυση για την προμήθεια βασικών καταναλωτικών αγαθών, στο ύψος του πληθωρισμού. Το αδήριτο ερώτημα είναι: θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στήριξη των πολιτών ή, για άλλη μια φορά, θα αποτελέσει εξαίρεση;».

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» του ΑΝΤ1, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος, εκτίμησε ότι «το food pass δεν είναι επαρκές, όπως δεν ήταν και το καλάθι του νοικοκυριού. Υπολείπεται της επίδρασης και του αποτελέσματος του πληθωρισμού στην ανατίμηση των βασικών προϊόντων. Άρα για εμάς, η συνταγή αυτή δεν βγαίνει. Και χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος, με ρύθμιση και έλεγχο για την αντιμετώπιση της ασυδοσίας της αγοράς».

Σε σχόλιό του, το ΚΚΕ, σημειώνει ότι «Κάτω από την ασφυκτική πίεση της ακρίβειας και της αποτυχίας όλων των δήθεν μέτρων ανακούφισης, όπως το “καλάθι του νοικοκυριού”, η κυβέρνηση εξαγγέλλει ένα ακόμη pass-κοροϊδίας -αυτή τη φορά ως “κουπόνια” φαγητού- ύψους 22 με 40 ευρώ! Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα προεκλογικό μέτρο, “σταγόνα στον ωκεανό” των ανατιμήσεων, που προέρχεται και πάλι από τη λαϊκή τσέπη, αφού η αφαίμαξη του λαού είναι αυτή που χρηματοδοτεί και τα υπέρογκα κέρδη των διυλιστηρίων. Ένα μέτρο που πάνω από όλα δε θίγει στο ελάχιστο τους μηχανισμούς και τις αιτίες της ακρίβειας. ΥΓ: Κατά τ’ αλλά, ευτυχώς που ζούμε στην καπιταλιστική Ελλάδα του 2022 κι όχι σε κάποια σοσιαλιστική χώρα όπου μοίραζαν τρόφιμα με κουπόνια».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Μία κυβέρνηση που έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την ληστεία των Ελλήνων εδώ και 18 μήνες, έρχεται «κατόπιν εορτής» να μοιράσει «κουπόνια τροφίμων». Είναι αυτονόητο ότι η πρωτοφανής κατάρρευση της κοινωνίας καθιστά «πολύτιμο» ακόμα και το τελευταίο ευρώ. Σε καμία περίπτωση όμως το συγκεκριμένο ελάχιστο βοήθημα που δίνουν δεν μπορεί να «εξαγοράσει» την «συγχώρεση» των πολιτών για τα εγκλήματα της Ν.Δ. Η κυβέρνηση θα κληθεί να απολογηθεί για την μεθοδευμένη ληστεία των Ελλήνων από την υπέρογκη φορολόγηση και τα υπερκέρδη των καρτέλ, για την κατάρρευση του εμπορικού ισοζυγίου, για την καταστροφή της εθνικής οικονομίας όπου οι απευθείας αναθέσεις υπερβαίνουν ακόμα και το έλλειμμα που δημιούργησε, έχοντας παράλληλα χρεώσει με δεκάδες δισεκατομμύρια τις επόμενες γενιές, στις οποίες σήμερα μοιράζει €10 μηνιαίως ανά Ελληνόπουλο».

