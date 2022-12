Πως επιβιώνουν οι αλιγάτορες στους πάγους; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση έχει προκαλέσει το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και αποκαλύπτει πώς επιβιώνουν οι αλιγάτορες στους πάγους.

Οι χρήστες των social media έμειναν άναυδοι όταν ανακάλυψαν τον «περίεργο» τρόπο με τον οποίο οι αλιγάτορες προσπαθούν να κρατηθούν στη ζωή στους παγωμένους βάλτους.

Ο χρήστης του Twitter Tansu Yegen μοιράστηκε ένα βίντεο που δείχνει τον αλιγάτορα με μόνο το ρύγχος του να προεξέχει από την παγωμένη λίμνη.

Δημοσιεύοντας το κλιπ, ο Yegen έγραψε: «Οι αλιγάτορες επιβιώνουν σε παγωμένους βάλτους βγάζοντας τη μύτη τους μέσα από τον πάγο για να αναπνεύσουν. Τα ερπετά κλείνουν τον μεταβολισμό τους και δεν χρειάζεται να φάνε, ο καρδιακός τους ρυθμός επιβραδύνεται, το πεπτικό τους σύστημα επιβραδύνεται και απλά κάθονται και περιμένουν τη ζέστη».

Alligators survive in frozen swamps by sticking their noses through the ice to breathe. Reptiles shut down their metabolism, and they don't need to eat their heart rate slows down, their digestive system slows down, and they just sit and wait for the heat. pic.twitter.com/YAQiSwlOAc