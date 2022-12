Αθλητικά

Τελικός Μουντιάλ 2022 - Αργεντινή Vs Γαλλία: τα γκολ του αγώνα (βίντεο)

Στην παράταση οδηγήθηκε ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2022, μετά απο ένα θρίλερ στο β' ημίχρονο, με "αφύπνιση" των Γάλλων. Δείτε τα γκολ της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Η Εθνική Αργεντινής και ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησαν το τρόπαιο του του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Η Αργεντινή πήρε «κεφάλι» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στη Γαλλία! Στο 23' ο Άνχελ Ντι Μαρία κέρδισε... εξυπνα πέναλτι από τον Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση.

Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε νίκησε τον Γιορίς για το 1-0 και μέσα σε δευτερόλεπτα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός «κουβαριού» από τους... τρελαμένους συμπαίκτες του. Ο Pulga έφτασε τα έξι γκολ και έγινε έτσι, έως εκείνη την στιγμή, ο πρώτος σκόρερ του τουρνουα.

Απίθανη η Αργεντινή , "έκρυψε τη μπάλα" και την εμφάνισε στα δίχτυα της Γαλλίας με σκόρερ τον Άνχελ Ντι Μαρία.



Έπειτα από κλέψιμο του Άλβαρες στη μεσαία γραμμή, η Αργεντινή έσπασε άψογα την αντίπαλη πίεση, με τον Μακ Άλιστερ να σερβίρει στον Ντι Μαρία , ο οποίος εκτέλεσε στο τετ-α-τετ τον Γιορίς για το 2-0 (36΄).

Με πρωταγωνιστές τον «game changer» Κόλο Μουανί και τον εκτελεστή Κιλιάν Μπαπε η Γαλλία ισοφάρισε σε 2-2 από 2-0 στον μεγάλο τελικό με την Αργεντινή!

Απίστευτη εξέλιξη στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ! Oi Τρικολόρ ισοφάρισαν με δυο γκολ σε ισάριθμα λεπτά, με πρωταγωνιστές τον «game changer» Κόλο Μουανί και τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος από εξαφανισμένος έγινε... ήρωας με δύο γκολ!

Στο 80' ο Κόλο Μουανί έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Οταμέντι τον ανέτρεψε και ο διαιτητής έδωσε την παράβαση.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, ο Μαρτίνες έπεσε στην σωστή πλευρά και βρήκε λίγο την μπάλα, όμως δεν κατάφερε να αποκρούσει. Στο 81΄ο 23χρονος σούπερ σταρ με φοβερή εκτέλεση μετά από ασίστ του Κόλο Μουανί ισοφάρισε σε 2-2.

Τα γκολ στην παράταση

Με δύο τεράστιες ευκαιρίες για την Αργεντινή έκλεισε το πρώτο μέρος της παράτασης. «Μοιραίος» για την «αλμπισελέστε» και στις δύο περιπτώσεις ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος αρχικά πλάσαρε τον Λιορίς, αλλά πρόλαβε ο Ουπαμεκανό να βάλει την προβολή και δευτερόλεπτα μετά ενώ βγήκε τετ-α-τετ με τον Γάλλο γκολκίπερ πλάσαρε άουτ.

Η Αργεντινή ήταν σαφώς ανώτερη στο επιπλέον μισάωρο και στο 109΄ αξιοποίησε την υπεροχή της. Ο Λιορίς απέκρουσε το βολέ του Λαουτάρο Μαρτίνες από πλάγια θέση στην περιοχή και ο Μέσι που καραδοκούσε πήρε το «ριμπάουντ» κι έγραψε το 3-2.

Κι όμως, η Γαλλία αποδείχθηκε «εφτάψυχη». Στο 117΄ από το σουτ του Μπαπέ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μοντιέλ κι ο Μαρτσίνιακ υπέδειξε το νέο πέναλτι. Ο σταρ της Παρί ήταν και πάλι εύστοχος και με χατ τρικ ισοφάρισε ξανά σε 3-3.

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης ο Μαρτίνες έκανε την απόκρουση του αγώνα σε σουτ του Κόλο Μουανί, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση ο Λαουτάρο Μαρτίνες βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Λιορίς, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε ήταν απελπιστικά άστοχη.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μπαπέ (Γαλλία): 1-0

Μέσι (Αργεντινή): 1-1

Κομάν (Γαλλία): Απόκρουση από τον Μαρτίνες

Ντιμπάλα (Αργεντινή): 2-1

Τσουαμενί (Γαλλία): Άουτ

Παρέδες (Αργεντινή): 3-1

Κόλο Μουανί (Γαλλία): 2-3

Μοντιέλ (Αργεντινή): 4-2

