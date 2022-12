Κοινωνία

Επίθεση σε αστυνομικούς: Σύλληψη ανήλικου και τριών νεαρών

Τι αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με τις συλλήψεις, σε συνάρτηση με επιθέσεις που δέχθηκαν αστυνομικοί σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, αναφέρονται τα εξής για συλλήψεις νεαρών σχετικά με επιθέσεις κατά αστυνομικών:

«Συνελήφθησαν βραδινές ώρες χθες, 17 Δεκεμβρίου 2022, -4- ημεδαποί άνδρες, δύο ηλικίας 18 ετών, ένας 19χρονος και ένας ανήλικος, κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους σε ομάδα ατόμων, που εκδήλωσαν επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων στην πλατεία Μοναστηρακίου και στα Εξάρχεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, διατάραξης κοινής ειρήνης, απόπειρας βαριάς σωματικής βλάβης, εμπρησμού, έκρηξης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών εμπρηστικών υλών, νόμο περί όπλων και απείθεια.

Την υπόθεση χειρίζεται προανακριτικά η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

