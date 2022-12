Παράξενα

Χαβάη: πτήση “τρόμου” για δεκάδες επιβάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη στην πτήση και δεκάδες επιβάτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένα μωρό. Κάποιοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πτήση τρόμου για τους επιβάτες της Hawaiian Airlines, ήταν το ταξίδι από το Φοίνιξ προς τη Χονολουλού, την Κυριακή.

Το αεροπλάνο, αντιμετώπισε «σοβαρές αναταράξεις» με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 36 άτομα. Είκοσι από αυτούς μεταφέρθηκαν στα επείγοντα και οι έντεκα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ανάμεσα τους βρίσκεται και ένα μωράκι 14 μηνών, σύμφωνα με το CNNi.

Οι τραυματίες έχουν υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκδορές, μώλωπες με κάποιους να παρουσιάζουν απώλεια συνείδησης.

Οι αναταράξεις, κράτησαν για περιπου 15 με 30 λεπτά. Το αεροσκάφος μετέφερε 278 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα και το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την προσγείωση του στη Χονολουλού, στη Χαβάη.

Η Hawaiian Airlines δήλωσε σχετικά με το περιστατικό, πως είχε κάνει «λεπτομερή επιθεώρηση του αεροσκάφους», πριν την πτήση. Συνεχίζοντας, στην ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία σημειώνει επίσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται στο πλευρό όσων επηρεάστηκαν από το συμβάν.

#BREAKING: At least 36 people were injured, including 11 seriously, Sunday after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hit severe turbulence about 30 minutes before landing. MORE: https://t.co/fzQdz7rJgD #HNN pic.twitter.com/JbVFEG16ox — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 18, 2022

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Twitter η εταιρεία: «Ιατρική φροντίδα παρασχέθηκε σε αρκετούς επισκέπτες & μέλη του πληρώματος στο αεροδρόμιο για μικροτραυματισμούς, ενώ κάποιοι μεταφέρθηκαν γρήγορα σε τοπικά νοσοκομεία για περαιτέρω φροντίδα». Η FAA δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Inside Video-

Many people injured after Severe #turbulence on Hawaiian Airlines.

At least 36 people are injured, including 11 seriously after a #hawaiianairlines flight from #Phoenix to #Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing. pic.twitter.com/qqFnBj8OEK — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) December 19, 2022

#BREAKING: At least 36 people were injured, including 11 seriously, Sunday after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hit severe turbulence about 30 minutes before landing. MORE: https://t.co/fzQdz7rJgD #HNN pic.twitter.com/JbVFEG16ox — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) December 18, 2022

??#BREAKING: Multiple people injured after Severe turbulence on Hawaiian Airlines



??#Honolulu l #Hawaii



At least 36 people are injured, including 11 seriously after a Hawaiian Airlines flight from Phoenix to Honolulu hits severe turbulence about 30 minutes before landing pic.twitter.com/ena19dE4I4 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 18, 2022

CNN: At least 36 people on a Hawaiian Airlines flight injured, with 20 taken to emergency rooms, after their plane encountered “severe turbulence” on a flight from Phoenix to Honolulu. pic.twitter.com/4dvUPyH6tU — shon gables (@shongables) December 19, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ποινική δίωξη του Τραμπ ζητά το Κογκρέσο

Λονδίνο: Δεύτερος θάνατος από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ