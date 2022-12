Life

“Το Πρωινό”: Προπαραμονή Χριστουγέννων με Μιχάλη Χατζηγιάννη και πολλές εκπλήξεις (εικόνες)

Μία ημέρα πριν από την Παραμονή Χριστουγέννων, ο Γιώργος Λιάγκας, αλλά και όλη η ομάδα της εκπομπής, φορούν τα γιορτινά τους και μας παρουσιάζουν ένα μοναδικά εορταστικό «Πρωινό»!

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου στις 09:50, η αγαπημένη καθημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 βάζει τα καλά της και μας προσκαλεί σε μια απολαυστική γιορτή με πολύ κέφι, εορταστική διάθεση, πλούσιο ρεπορτάζ, αποκλειστικές συνεντεύξεις και πολλές εκπλήξεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η ομάδα του καλωσορίζουν τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον δημοφιλή καλλιτέχνη που μας ξεσηκώνει, τραγουδώντας τις μεγάλες επιτυχίες του.

Η Λίτσα Πατέρα μάς δίνει αναλυτικές προβλέψεις, αναλύοντας τα νέα ξεκινήματα κάθε ζωδίου, ενώ η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει τη νοστιμότερη χριστουγεννιάτικη αλμυρή τάρτα, που δεν πρέπει να λείπει από το εορταστικό τραπέζι.

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στις 09:50, «ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ» μας βάζει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με μία ξεχωριστή εκπομπή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Αρχισυνταξία: Χρύσα Ζορκάδη

Βοηθός Αρχισυντάκτη: Δήμητρα Καρλιάμπα

