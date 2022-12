Κόσμος

Λονδίνο: Δεύτερος θάνατος από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Μια δεύτερη γυναίκα κατέληξε μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της από το ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε συναυλία στο Brixton Academy του Λονδίνου την προηγούμενη Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η Γκάμπριελ Χάτσινσον, 23 ετών, έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η 23χρονη εργαζόταν ως υπάλληλος ασφαλείας στην εκδήλωση εκείνο το βράδυ.

Το πρωί του Σαββάτου, είχε φύγει, επίσης, από τη ζωή η 33χρονη Ρεμπέκα Ικούμελο από το Νιούαμ του ανατολικού Λονδίνου, ενώ άλλες δύο γυναίκες - ηλικίας 21 και 23 ετών - παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οκτώ άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα μετά το περιστατικό το βράδυ της Πέμπτης στο νότιο Λονδίνο.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κλήθηκε σε αναφορές για «μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούσαν να εισέλθουν με τη βία στο χώρο», όπου εμφανιζόταν ο καλλιτέχνης Asake.

They need to close down o2 Brixton. What a myth lol #asake pic.twitter.com/5vjNzwi4pn — say no more (@DammySNM) December 15, 2022

Ο Νιγηριανός μουσικός αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συναυλία μετά την εκτέλεση τριών τραγουδιών και εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι «η καρδιά του είναι με εκείνους που τραυματίστηκαν».

