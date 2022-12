Κοινωνία

Γιώργος Τράγκας: “Ξεπαγώνει” ο τραπεζικός λογαριασμός της Μαρίας Καρρά

Τι ανέφερε ο δικηγόρος της Μαρίας Καρρά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Της Λίας Κοντοπούλου

Από τον περασμένο Ιούνιο η κινητή και η ακίνητη περιουσία του Γιώργου Τράγκα έχει δεσμευτεί, προκειμένου οι αρχές να ελέγξουν την προέλευσή της. Η δέσμευση περιλαμβάνει και τα περιουσιακά στοιχεία της χήρας του εκδότη, Μαρίας Καρρά, η οποία προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας να ξεπαγώσει ο τραπεζικός της λογαριασμός όπου καταβάλλεται η σύνταξη χηρείας, το μοναδικό μέσο βιοπορισμού της όπως υποστηρίζει.

Το συμβούλιο πλημμελειοδικών προσφάτως με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση έκρινε ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να αποδεσμευτεί.

Η Εισαγγελική πρόταση

Θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση της Μαρίας Καρρά και να εξαιρεθεί οποιοδήποτε ποσό αντιστοιχεί σε σύνταξη χηρείας, τόσο αυτό που έχει ήδη πιστωθεί στο λογαριασμό και αφορά συντάξεις προηγούμενων μηνών και δεν έχει αναληφθεί λόγω της δέσμευσης όσο και τα ποσά που θα καταβληθούν από εδώ και στο εξής.

"Σπάει τη σιωπή της η Μαρία Καρρά"

Η Μαρία Καρρά σε συνέντευξή της στη REAL NEWS της Κυριακής έκανε λόγο για ομηρία.

Μου λένε πως «αυτό που βασικά ερευνάται είναι η περιουσία του Γιώργου Τράγκα και ενδεχόμενη εμπλοκή δική σου. Μέχρι τότε όμως ό,τι είναι δικό σου», τα χωράφια του παππού μου που έλεγαν ειρωνικά, «είναι δεσμευμένο». Λες και αποτελούν προϊόν ξεπλύματος τα χωράφια του παππού μου που κληρονόμησα ή το πατρικό μου σπίτι!

Το δικαστικό συμβούλιο άναψε το «πράσινο φως», ώστε η Μαρία Καρρά να μπορεί επιπλέον να ενοικιάσει 3 ακίνητα δικής της ιδιοκτησίας, παρότι είναι δεσμευμένα.

Πρόκειται για:

Μία μεζονέτα 249 τ.μ. με κήπο στην Κηφισιά

Μία μεζονέτα 254 τ.μ. με κήπο στο ίδιο οικόπεδο με την προηγούμενη και

Ένα διαμέρισμα 121 τ.μ. στη Μύκονο στην περιοχή Άγιος Λάζαρος .

Όπως επισημαίνεται στην εισαγγελική πρόταση το αίτημα είναι άνευ αντικειμένου, καθώς η απαγόρευση εκποίησης δεν εμποδίζει την εκμίσθωση των ακινήτων.

Ο Γιώργος είχε μια περιουσία που στην πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτά που δημοσιεύονται. Στοχοποιήθηκα από την αρχή. Με μεγάλα γράμματα έγραφαν «η χήρα που τα ήξερε όλα». Λες και ο Γιώργος ήταν ένα πιόνι στα χέρια μου.

Το προσεχές διάστημα η Μαρία Καρρά αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για μη υποβολή ή ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες.

Ο δικηγόρος της, κ. Μαντάς μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και ανέφερε πως " η κ. Καρρά δεν έχει κλητευθεί, όπως αναφέρεται εδω΄και καιρό. Όταν υπάρξει κλήτευση από εισαγγελικό λειτουργό θα βρεθούμε εκεί" είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε λέγοντας πως "δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση".

