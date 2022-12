Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Η κατάθεση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Όσα είπε η κυρία Ελένη Ράικου είναι όλα ψέματα», κατέθεσε= μεταξύ άλλων= η δημοσιογράφος Γιάννα Παπαδάκου

Στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών όπου δικάζεται ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και η πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, ολοκληρώθηκε ο κύκλος της ανάγνωσης των εγγράφων και ξεκίνησε η κατάθεση της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου.

Η κ. Παπαδάκου διέψευσε όλα όσα έχει ισχυριστεί και κατέθεσε για εκείνη η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράϊκου, η οποία είχε διατελέσει στη θέση αυτή πριν την Ελένη Τουλουπάκη. Ειδικότερα, η μάρτυρας ανέφερε ότι η κ. Ράικου ήταν πολύ καλή δημοσιογραφική πηγή της, πήγαινε στο γραφείο της, είχε την άνεση να πηγαίνει στο γραφείο της και προσέθεσε: «Μου είχε δώσει το ελεύθερο».

Ακόμη, ανέφερε ότι η κ. Ράικου ήταν απρόθυμη να ψάξει για πολιτικά πρόσωπα και απέδωσε την παραίτησή της στο γεγονός ότι υπήρχαν στοιχεία για τρία τραπεζικά εμβάσματα ύψους 4.500 ευρώ στον κοινό λογαριασμό με τον σύζυγό της, από την Novartis και από μια άλλη συνεργαζόμενη φαρμακοβιομηχανία. Σε σχετική ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου, η κ. Παπαδάκου επισήμανε ότι «και φυσικά δεν με είχε στείλει στην κυρία Ράικου ο κ. Παπαγγελόπουλος». Επίσης, η μάρτυς ανέφερε ότι η κυρία Ράκου στράφηκε σε βάρος του κ. Παπαγγελόπουλου, επειδή δεν θα ανανέωνε τη θητεία της στην εισαγγελία Διαφθοράς.

Η δίκη συνεχίζεται την 9η Ιανουαρίου 2023 με την κατάθεση της κ. Παπαδάκου.

Συνήγοροι Ελένης Τουλουπάκη

Οι τρεις συνήγοροι της πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, οι κ.κ. Ιωάννης Μαντζουράνης, Βασίλειος Χειρδάρης και Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, με αφορμή τα όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή, δηλαδή, ότι «πρέπει να μπει η κ. Τουλουπάκη στη φυλακή» σε κοινή δήλωσή τους η οποία αναγνώστηκε στο δικαστήριο, ανέφεραν:

«Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 ο εν ενεργεία υπουργός Ανάπτυξης κ. 'Αδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συνεδρίαση της Βουλής, και ενώ εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσής της στο Ειδικό Δικαστήριο, δήλωσε από το επίσημο βήμα της Βουλής: «Το ότι πρέπει να μπει η κα Τουλουπάκη στη φυλακή το λέω και σήμερα. Ήταν λάθος η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου». Η ανωτέρω έκφραση κατά του προσώπου της κας Τουλουπάκη, από υψηλό κρατικό αξιωματούχο σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, συνιστά ανεπίτρεπτη διαπίστωση ενοχής της ενώ εκκρεμεί δίκη που θα κρίνει την κατηγορία, μετατροπή υπουργού σε δικαστή και προσπάθεια επηρεασμού της δικαιοσύνης σε βάρος της.

Με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε ευθέως το τεκμήριο της αθωότητας της κας Τουλουπάκη, η διάκριση των εξουσιών και δημιουργούνται συνθήκες μη δίκαιης δίκης σε εκκρεμή δίκη.

Η υπεράσπιση της κας Τουλουπάκη εκφράζει την αγανάκτηση και τη λύπη της για την αντιθεσμική παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί το δικαίωμα της εντολέως της να έχει μία δίκαιη δίκη σε ένα βαλλόμενο κράτος δικαίου, επιφυλασσόμενη για κάθε νόμιμη ενέργεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: Δεύτερος θάνατος από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ

ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν