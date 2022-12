Κοινωνία

ΕΡΤ: Άνδρας με μαχαίρι εμφανίστηκε στην είσοδο!

Πώς αφοπλίστηκε ο άνδρας που κατάφερε να φτάσει έως την είσοδο του Μεγάρου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας (19/12) έξω από την ΕΡΤ, στη Μεσογείων, ένας άνδρας αραβικής καταγωγής εμφανίστηκε στην είσοδο κρατώντας ένα μεγάλο μαχαίρι.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Μπαλάσκα, ο οποίος γνωστοποίησε το περιστατικό μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, δύο άνδρες της ομάδας Ζ έλαβαν σήμα για άτομο που κρατάει μαχαίρι στην είσοδο της ΕΡΤ.



Όπως αναφέρει, οι άνδρες «σε ένα λεπτό ήταν στο σημείο και πράγματι αντίκρισαν έναν άνδρα Αραβικής καταγωγής να κραδαίνει ένα μαχαίρι μεγάλου μεγέθους και να μιλάει Αραβικά φωνάζοντας». Ο φύλακας, ο οποίος είχε καλέσει το «100» ήταν τρομοκρατημένος.

Οι αστυνομικοί αφόπλισαν τον άγνωστο άντρα, τον συνέλαβαν και τον προσήγαγαν στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

