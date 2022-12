Κοινωνία

Θάνατος 16χρονου Ρομά: Αντιδράσεις για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο αστυνομικός

Ο Πρόεδρος των Ρομά, Κεντρικής Ελλάδας, χαρακτήρισε άδικη την απόφαση και υποστήριξε πως αν το θύμα δεν ήταν Ρομά, ο αστυνομικός θα ήταν ήδη προφυλακισμένος.

Ο Πρόεδρος των Ρομά, Κεντρικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σαμπάνης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην απόφαση να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη και παρατήρησε ότι η οικογένεια του θύματος

«Η οικογένεια του Κώστα πίστευε ότι θα δικαιωθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη», είπε και συμπλήρωσε πως θα προσφύγουν κατά της απόφασης, «καθώς πιστεύουν πως δεν είναι δίκαιη και ο αστυνομικός που πυροβόλησε θα έπρεπε να είχε ήδη προφυλακιστεί».

«Αν δεν ήταν Ρομά ο 16χρονος ούτε το περιστατικό θα είχε εξελιχθεί έτσι ούτε η απόφαση για τον αστυνομικό θα ήταν ίδια» είπε ο κ. Σαμπάνης», προσθέτοντας πως ο «ρατσισμός στην Ελλάδα κατά των Ρομά είναι έντονος».

Απευθυνόμενος στον κ. Κούγια που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού, είπε πως οι Πρόεδροι των Ρομά δεν παρακίνησαν για τη δημιουργία έκρυθμων καταστάσεων, απαντώντας σε σχετικές δηλώσεις του.

