“Market Pass” και στις λαϊκές αγορές θέλουν οι παραγωγοί

Ο Πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας, υπογράμμισε πως 8 στους 10 πάγκους έχουν POS και μπορούν αν εφαρμόσουν το μέτρο.

Ο Πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Δημήτρης Μουλιάτος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως το Market Pass θα εφαρμοστεί κανονικά και στις λαϊκές αγορές.

«Περίπου 8 στους 10 πάγκους στις λαϊκές έχουν POS και προσπαθούμε να έρθουμε σε συμφωνία με μια τράπεζα προκειμένου οι όροι να είναι συμφέροντες και να επεκταθεί το POS στο 100% των παραγωγών», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης ο κ. Μουλιάτος απηύθυνε κάλεσμα στους καταναλωτές να επισκεφτούν τις λαϊκές αγορές, τονίζοντας πως πέρα από τα τρόφιμα υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε βιομηχανικά είδη, ρούχα, παπούτσια και ψάρια σε ασυναγώνιστες τιμές και εξαιρετική ποιότητα.

