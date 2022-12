Life

Νίκος Ξανθόπουλος: Στην εντατική “το παιδί του λαού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια, τα οποία επιδεινώθηκαν από την περιπέτεια υγείας της γυναίκας του.

Μία από τις μεγαλύτερες μάχες για να γίνει καλά και να επιστρέψει στο σπίτι του δίνει ο σπουδαίος Νίκος Ξανθόπουλος.

Ο 88χρονος σταρ του ελληνικού κινηματογράφου πριν από περίπου μια εβδομάδα εισήχθη επειγόντως σε κλινική της Αθήνας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υγείας τα οποία τα τελευταία χρόνια τον ταλανίζουν.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Espresso» η κόρη του επιβεβαίωσε την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, οι γιατροί έκριναν σκόπιμο ο μεγάλος ηθοποιός να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, προκειμένου ο οργανισμός του να επανέλθει στο προηγούμενο επίπεδα.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για κλονισμό της υγείας του ηθοποιού έπειτα από την περιπέτεια υγείας της συζύγου του.