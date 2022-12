Πολιτική

Τουρκία: Ελληνικά F-16 στόχευσαν τουρκικά μαχητικά που συμμετείχαν σε νατοϊκή αποστολή

Τι υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε για την νατοϊκή άσκηση.

«Ελληνικά F-16 επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τα αεροπλάνα μας σε αποστολή του ΝΑΤΟ, κλειδώνοντάς τα με τα ραντάρ τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Τα αεροσκάφη μας F-16, τα οποία απογειώθηκαν από το Νταλαμάν και το Ακχισάρ, απάντησαν αναλόγως και εξασφάλισαν την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του NATO», σημειώνει.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, 14 F-16, 1 HIK, 1 δεξαμενόπλοιο KC-135 και 1 αεροσκάφος έρευνας και διάσωσης CASA της πολεμικής αεροπορίας της Τουρκίας και 1 αεροσκάφος E3-A AWACS του ΝΑΤΟ πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 πτήση στο πλαίσιο της αποστολής NEXUS ACE του ΝΑΤΟ στον διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμάχους 24 ώρες νωρίτερα.