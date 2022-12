Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Αναλυτικά στοιχεία για κάθε παραλλαγή του ιού. Πόσα νέα κρούσματα ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Τρίτης με την εβδομαδιαία ενημέρωση για τον αριθμό νεκρών, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, αλλά και την αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα μεγάλων πόλεων, από τον ΕΟΔΥ έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ αναφέρει:

Στην παρούσα αναφορά περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα ανάλυσης από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τις εβδομάδες 09-10 του 2022 που επικράτησε πλήρως το στέλεχος Omicron έως και τις εβδομάδες 49-50 του 2022 αναλύθηκαν γονιδιωματικά συνολικά 15.738 δείγματα.

Στο Διάγραμμα 10 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας εμφάνισης των βασικών υπο-παραλλαγών του στελέχους Omicron από την 09 εβδομάδα του 2022 μέχρι και την εβδομάδα 48 του 2022, ενώ δίνονται προσωρινά δεδομένα για τις εβδομάδες 49-50 του2022. Από την εβδομάδα 36 του 2022 και μετά, το στέλεχος BA.2 παρουσιάζει αύξηση, ενώ το ΒΑ.5 σχετική μείωση. Παρόλα αυτά, το στέλεχος ΒΑ.5 εξακολουθεί να είναι το συχνότερα αναγνωριζόμενο.

Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη των υπο-παραλλαγών του στελέχους ΒΑ.5, την εβδομάδα 39 εμφανίστηκε η υπο-παραλλαγή ΒQ.1 και εν συνεχεία η BQ.1.1., η οποία παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υποπαραλλαγές του στελέχους ΒΑ.5 (Διάγραμμα 11 - προσωρινά δεδομένα για την εβδομάδα 49). Το ποσοστό των υπο-παραλλαγών του στελέχους ΒΑ.2, συμπεριλαμβανομένης της υπο-παραλλαγής ενδιαφέροντος BA.2.75, παραμένει στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά τις υπο-παραλλαγές του στελέχους Omicron, η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις 4 εβδομάδες προ της καταληκτικής ημερομηνίας που καλύπτεται από την παρούσα αναφορά (11 Δεκεμβρίου 2022) παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Η εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

