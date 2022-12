Κόσμος

Ερντογάν: Αποφασίστηκε η ενίσχυση της τουρκικής αεράμυνας

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανανέωση των εγχώριων και εθνικών μας συστημάτων που χρησιμοποιούν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι μονάδες ασφαλείας.

Αποφάσεις για 25 διαφορετικά έργα ενίσχυσης της αεροάμυνας της Τουρκίας λήφθηκαν σε ειδική συνεδρία της Επιτροπής Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας υπό την προεδρία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Αποφάσισαν μαζική παραγωγή πυραύλων Ταϊφούν, πυραύλων Ατμάτζα και πυραύλων Μποζντογάν. Στο τραπέζι ήταν και η κατάσταση του νέου μη επανδρωμένου αεροσκάφους Κόκκινη Μηλιά που έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση. Αποφάσισαν επίσης κατασκευή πλοίων 6ης-7ης και 8ης γενιάς φρεγάτες στο πλαίσιο του έργου Εθνικού Πλοίου, Milgen, όπως αποκαλείται.

Σύμφωνα με τη γραπτή ανακοίνωση, «στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την ανανέωση των εγχώριων και εθνικών μας συστημάτων που χρησιμοποιούν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι μονάδες ασφαλείας μας και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με 25 διαφορετικά έργα».

Για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας μας, λήφθηκαν αποφάσεις για τη νέα μαζική παραγωγή των συστημάτων Siper, Hisar και Sungur. Εκτός από τους πυραύλους Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gokdogan και Bozdogan, ελήφθησαν αποφάσεις για τη μαζική παραγωγή διαφόρων πυρομαχικών για την τορπίλη Akya και διάφορες πλατφόρμες. Επιπλέον, στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίστηκε ο εφοδιασμός των πλοίων 6ης-7ης-8ης (φρεγάτες i-class) που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο του έργου του Εθνικού Πλοίου (MILGEM)», αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρεου.

Προστίθεται ακόμη ότι «αξιολογήθηκε η τελευταία κατάσταση του Κόκκινου Μήλου (K?z?lelma), του μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους μας, το οποίο πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμαστική πτήση μένοντας στον αέρα για 5 ώρες και συζητήθηκαν νέες δυνατότητες για τα UAV μας. Έχουν επίσης αποφασιστεί διάφορα έργα όπως ο εκσυγχρονισμός των F-16 μας, τα νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και ραντάρ, διάφορες πλατφόρμες αέρα, ξηράς και θάλασσας, συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών, εξοπλισμός, προσομοίωση, επιμελητεία και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στη συνάντηση, τονίστηκε ότι η ανάπτυξη κάθε είδους τεχνολογίας που αγοράζεται από το εξωτερικό στην αμυντική βιομηχανία στη χώρα μας είναι απόλυτη ανάγκη για μια πλήρως ανεξάρτητη Αμυντική Βιομηχανία».

