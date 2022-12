Life

Φιλιππίδης - Πρωτογεράκη: Χαμός στο “Πρωινό” για τα… μόρια των ηθοποιών (βίντεο)

Ένταση και βαριές κουβέντες μετά από την κατάθεση στο δικαστήριο, τις αναφορές της ηθοποιού στην ελευθεριότητα ανθρώπων του θεάτρου, το ρεπορτάζ και τις καταγγελίες της για αλλοίωση όσων είπε.

Παρέμβαση στην εκπομπή «Το Πρωινό» έκανε το πρωί της Τρίτης η δικηγόρος και ηθοποιός Βίκυ Πρωτογεράκη, η οποία κατέθεσε την Δευτέρα στην δίκη με κατηγορούμενο τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Στην διάρκεια της κατάθεσης της, η κ. Πρωτογεράκη, όπως μετέφερε την Δευτέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, η ηθοποιός φέρεται να είπε ότι «το 90% των ανδρών ηθοποιών έχουν επιδείξει τα μόρια τους σε συναδέλφους τους», κάτι που προκάλεσε αίσθηση και αντιδράσεις στο δικαστήριο.

Μάλιστα, πριοκάλεσε και αντιδράσεις απο συναδέλφους της, ορισμένοι εκ των οποίων, όπως ανέφεραν οι συντελεστές της εκπομπής, ήταν και στην δικαστική αίθουσα, όπως ο Πασχάλης Τσαρούχος.

Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά την Τρίτη ο Γιώργος Λιάγκας, λίγη ώρα μετά από την έναρξη της εκπομπής, αφού υπήρξε η σχετική αναφορά από την εκπομπή «Το Πρωινό», η ακροαματική διαδικασία σταμάτησε και προβλήθηκε στο δικαστήριο απόσπασμα από τον «αέρα» της εκπομπής και όσα μεταφέρθηκαν για την κατάθεση της κ. Πρωτογεράκη.

Σε τηλεφωνική παρέμβαση της στην εκπομπή της Τρίτης, η Βίκυ Πρωτογεράκη επιτέθηκε στον Θάνο Βάγιο για όσα μετέφερε στο ρεπορτάζ του και χαρακτήρισε ως «γκεμπελικό» ότι συνέβη, λέγοντας πως δεν διαστρεβλώθηκαν όσα είπε, αλλά ότι σκόπιμα αλλοιώθηκαν οι αναφορές της για να πληγεί η αξιοπιστία της ως μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν δικηγόροι υπεράσπισης που συνεργάζονται με κάποιους δημοσιογράφους».

Σχετικά με τις αναφορές της στο δικαστήριο υποστήριξε πως δεν είπε ότι το 90% των ανδρών ηθοποιών έχει επιδείξει το μόριο του σε συναδέλφους του, αφού, όπως τόνισε έτσι θα ήταν όλοι αυτή στην φυλακή.

Η κ. πρωτογεράκη είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι έφερε παραδείγματα ανθρώπων του θεάτρου και αναφέρθηκε στην ελευθεριότητα ορισμένων, που άνθρωποι εκτός θεάτρου θα μπορούσαν να την παρεξηγήσουν και υποστήριξε ότι είπε στο δικαστήριο για 1-2 ηθοποιούς από το παρελθόν που το έκαναν αυτό.





Απαντώντας, ο Θάνος Βάγιος είπε πως από τα πρακτικά της δίκης θα φανεί τελικώς τι ακριβώς ειπώθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου και με ποιον τρόπο, επιμένοντας πως μετέφερε ακριβώς όσα είπε η ηθοποιός, επι των οποίων μάλιστα έγιναν και ερωτήσεις προς εκείνη από συνηγόρους, στην συνέχεια της κατάθεσης της.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο Χάρης Ρώμας:

