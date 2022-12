Αθλητικά

Απείλησαν ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ με πυροβόλα και του πήραν το αυτοκίνητο

Η συμμορία σταμάτησε τον 31χρονο Χιλιανό, έκλεψαν το όχημα και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση.



Ο Φελίπε Γαγιέγος που είναι γνωστός για την παρουσία του στη χώρα μας και τον ΟΦΗ, έπεσε θύμα ληστείας, όταν εγκληματίες υπό την απειλή όπλου του έκλεψαν το αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα ο 31χρονος πρώην παίκτης των Κρητικών, καθώς οδηγούσε προς το σπίτι του κοντά σε διασταύρωση λεωφόρου, οι επίδοξοι ληστές τον σταμάτησαν απειλώντας τον με πυροβόλα φεύγοντας με το όχημα του προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Γαγιέγος έφτασε στη χώρα μας για τον ΟΦΗ τον Αύγουστο του 2021 μετρώντας έως τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους όπου και αποχώρησε 23 εμφανίσεις με δύο γκολ και δύο ασίστ, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για την Ουνιβερσιδάδ.

