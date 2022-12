Κόσμος

Βόρεια Κορέα - Κιμ Γιονγκ Ιλ: Απαγορεύεται η διασκέδαση, το αλκοόλ και οι εορτασμοί λόγω πένθους

Για μία εβδομάδα οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εορτασμούς γενεθλίων, επετείων και κάθε είδους διασκέδαση στο πλαίσιο του εορτασμού της 11ης επετείου από τον θάνατο του πρώην ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Σε επταήμερο πένθος βρίσκεται η Βόρεια Κορέα εν μέσω περιόδου αναγκαστικού πένθους για τον εορτασμό της 11ης επετείου από τον θάνατο του πρώην ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Η κυβέρνηση διέταξε τους πολίτες της να διατηρήσουν μια στάση σοβαρού προβληματισμού για τη ζωή του αείμνηστου «Αγαπητού ηγέτη» και πατέρα του σημερινού ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος πέθανε στις 17 Δεκεμβρίου 2011 απαγορεύοντας το τραγούδι, το ποτό και τις γιορτές. Η περίοδος πένθους ξεκίνησε την Τετάρτη και θα τελειώσει στις 20 Δεκεμβρίου.

«Ποτέ δεν πρέπει να πίνετε αλκοόλ ή να ασχολείστε με ψυχαγωγία, όπως το τραγούδι ή το ποτό κατά τη διάρκεια της περιόδου», είπε ένας κάτοικος της βόρειας επαρχίας Ryanggang στην Κορεατική Υπηρεσία του Radio Free Asia την Τετάρτη υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας.Επιπλέον, οι άνθρωποι αποφεύγουν εκείνες τις ημέρες βασικά γεγονότα της ζωής, όπως τελετές ενηλικίωσης, γάμους, κηδείες, σύμφωνα με την Daily Mail.

«Η ατμόσφαιρα φόβου που ελέγχει και πιέζει τους κατοίκους θα είναι ισχυρή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», είπε η πηγή. «Αν δεν προσέχετε τον εαυτό σας και δεν είστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορεί να έχετε σοβαρό πρόβλημα.»Επίσης, οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν να κάνουν πολιτικές δηλώσεις ή να ασκούν οποιαδήποτε κριτική κατά της κυβέρνησης και τους απείλησαν ότι μυστικοί πράκτορες βρίσκονται σε επιφυλακή.

«Ντοκιμαντέρ για τα επιτεύγματα του Κιμ Γιονγκ Ιλ και την αγάπη του για τον λαό προβάλλονται καθημερινά στην τηλεόραση», ανέφερε μια δεύτερη πηγή. «Διάφορες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη μνήμη, όπως επισκέψεις σε μουσεία, εντατικές διαλέξεις και αναμνηστικές διαλέξεις πραγματοποιούνται συνεχώς, αλλά πάντα τελειώνουν με ένα θέμα ατελείωτης πίστης στον Κιμ Γιονγκ Ουν» πρόσθεσε.

Ορισμένες από τις εκδηλώσεις κατά την περίοδο πένθους του Κιμ Γιονγκ Ιλ πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους παρά το κρύο. Στην επαρχία της Νότιας Πιονγκάν, βόρεια της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ, οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στις τελετές μνήμης όλη την ημέρα ξεκινώντας από τις 9 το πρωί της Πέμπτης. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονταν από -12 βαθμούς Κελσίου -2, δήλωσε η πηγή στο RFA.

