Twitter: ο Έλον Μασκ αφήνει “το τιμόνι”

Τι ανακοίνωσε ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας, για τον “αρκετά παλαβό” που θα αναλάβει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Twitter.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε χθες Τρίτη μέσω Twitter πως σκοπεύει να αποχωρήσει από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό θα γίνει μόλις βρει κάποιον «αρκετά παλαβό» για να τον αντικαταστήσει, εξηγώντας πως κατόπιν θα επικεντρωθεί στη διεύθυνση των ομάδων «μηχανικών λογισμικού και των εξυπηρετητών».

Ο πολυδισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης πήρε την απόφαση αντιδρώντας στη «σφυγμομέτρηση» που ξεκίνησε ο ίδιος τη Δευτέρα, ρωτώντας αν έπρεπε να αποχωρήσει από τη διεύθυνση του Twitter ή όχι. Το 57% των κάπου 17 εκατομμυρίων χρηστών του ιστότοπου που ψήφισαν έδωσε θετική απάντηση.

