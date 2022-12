Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: η ατζέντα της συνεδρίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέματα θα τεθούν επί τάπητος, στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό.



Στις 11:00 συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη με τίτλο: «Τρία χρόνια ψηφιακό κράτος»,

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα του νομοσχεδίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων,

Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη και την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής,

Παρουσίαση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη και την υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη του νέου Κώδικα Μετανάστευσης,

Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2023,

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την υφυπουργό Ζωή Ράπτη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία.