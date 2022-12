Κοινωνία

Αγορά: Τόνοι ακατάλληλου κρέατος βρέθηκαν σε επιχειρήσεις

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι που έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω και της εορταστικής περιόδου.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη συνεχίζονται οι συστηματικοί καθημερινοί έλεγχοι στην αγορά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 3 τόνων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Ειδικότερα

Στις 19-12-2022 κατασχέθηκαν στον Ασπρόπυργο (ψυκτική εγκατάσταση, εντός θαλάμου κατάψυξης), 600 κιλά κατεψυγμένου κιμά

Χθές, 20-12-2022 κατασχέθηκαν, στον Ταύρο (εγκατάσταση κρέατος, εντός θαλάμου κατάψυξης και εγκατάστασης), 403 κιλά προϊόντων ζωικής προέλευσης(οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο σημείο συνεχίζονται και ενδέχεται να αυξηθεί η ποσότητα των κατασχεμένων προϊόντων).

Βασικά αίτια των κατασχέσεων είναι η υπέρβαση του ορίου διατηρησιμότητας, η έλλειψη σημάτων καταλληλότητας και η φύλαξη νωπών προϊόντων σε κατάψυξη.

Ο Γ. Πατούλης, αφού ενημερώθηκε για τα σχετικά αποτελέσματα των ελέγχων, επισήμανε ότι στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας. «Αποστολή μας είναι να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και η προστασία της δημόσιας υγείας. Δε θα επιτρέψουμε σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών. Τέτοιου είδους φαινόμενα χρειάζεται να αντιμετωπίζονται άμεσα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση πλήττουν την αξιοπιστία της αγοράς, η οποία στην πλειονότητα της λειτουργεί υποδειγματικά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται σε πάσης φύσεως χώρους που παρουσιάζουν καταναλωτική κίνηση την εορταστική περίοδο – χώροι εστίασης/ αναψυχής, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά / εποχικών ειδών καταστήματα και γενικότερα χώροι τροφίμων και ποτών.

