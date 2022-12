Κόσμος

Μπερίσα: Παρέμβαση της Τουρκίας στην συμφωνία Ελλάδας - Αλβανίας για την ΑΟΖ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις "φωτιά" από τον Σαλί Μπερίσα για ΑΟΖ Ελλάδας - Αλβανίας και τον τουρκικό "δάκτυλο".

Ο Σαλί Μπερίσα «καρφώνει» την Τουρκία για τη θαλάσσια συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας το 2009, στην αποκλειστική συνέντευξη που δημοσίευσε η EURACTIV.

Στη συνέντευξή το, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σαλί Μπερίσα, αποκαλύπτει τον ρόλο της Τουρκίας στη συμφωνία θαλάσσιων συνόρων μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Το 2009, Τίρανα και Αθήνα συμφώνησαν για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και της υφαλοκρηπίδας τους, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Η συμφωνία, με τη μεσολάβηση του Δημοκρατικού Κόμματος του Μπερίσα, προέβλεπε την παράδοση περίπου 225 τετραγωνικών χιλιομέτρων αλβανικών χωρικών υδάτων στην Αθήνα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα Τίρανα τον Απρίλιο του 2009, συνοδευόμενος από την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία οριοθέτησης με τον Αλβανό ομόλογό της Λουλζίμ Μπάσα, παρουσία του τότε πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα.

«Ο εταίρος μας, η Ελλάδα, επί 30 χρόνια ήταν πολύ χρήσιμος για την Αλβανία. Υποστήριξε την πορεία της Αλβανίας προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, έκανε σοβαρές επενδύσεις στη χώρα», δήλωσε ο Μπερίσα.

Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα υπέγραψε ότι έχει έξι ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων για τον εαυτό της. Ο Έντι Ράμα ήταν αυτός που κατήγγειλε τη συμφωνία στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για αυτή τη συμφωνία και έκανε μια ισχυρή παρέμβαση [μετά την υπογραφή]».

Η συμφωνία δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί και το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας, με επικεφαλής τον σημερινό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο πριν επικυρωθεί η συμφωνία οριοθέτησης από τα κοινοβούλια των χωρών.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τη συμφωνία άκυρη, επικαλούμενο διαδικαστικές και ουσιαστικές παραβιάσεις που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε μια πολύ καλή συμφωνία. Μετά την ένσταση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, είπα στην [ελληνική] κυβέρνηση ότι είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την απόφαση. Αλλά είπα ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη. Στην αρχή ήταν διστακτικοί, αλλά αργότερα το αποδέχθηκαν καθώς είδαν ότι ήμουν πολύ διαφανής», είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα: Αύξηση στα τιμολόγια τον Ιανουάριο

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Διάστημα - Vega C: Καταστροφική εκτόξευση του πυραύλου