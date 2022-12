Κοινωνία

Rolex - Ληστεία: Εντοπίστηκε η μία μηχανή των δραστών

Εξελίξεις στην κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε σε κατάστημα Rolex στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκε η μία μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στην κινηματογραφική ληστεία στη Rolex, που έγινε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας.

Οι δράστες της ένοπλης ληστείας χρησιμοποίησαν την μηχανή που έχει εντοπιστεί από τους αστυνομικούς για να διαφύγουν από το κατάστημα στην οδό Κολοκοτρώνη.

Το χρονικό της ληστείας

Τέσσερα άτομα, με δυο μοτοσυκλέτες, έφτασαν στο κατάστημα στην Οδό Κολοκοτρώνη. Οι δυο μπήκαν μέσα, τραυματησαν ελαφρά στο κεφάλι με το όπλο που κρατούσε ο ένας, τον ιδιωτικό φρουρό στην είσοδο. Στην συνέχεια αφαίρεσαν πολύ μεγάλο αριθμό ρολογιών πάνω από 15.

Σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες οι δράστες στην συνέχεια διέφυγαν προς την οδό Αμερικής.

Σημειώνεται, ότι το συγκεκριμένο κατάστημα της Rolex, στην οδό Κολοκοτρώνη, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει στόχος ληστών και πριν από ένα χρόνο.

